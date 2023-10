Le jeune arrière gauche du club anglais Sheffield United, Yasser Larouci, a annoncé sa décision de jouer pour l'Équipe nationale algérienne, après avoir représenté les équipes de jeunes de l'Équipe nationale française. Il devient ainsi le deuxième nouveau joueur à rejoindre les rangs des Verts au cours des derniers jours, après l'attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri. Mardi, Yasser Laroussi a partagé sur son compte Instagram sa décision de représenter l'Algérie, déclarant: «C'est un grand honneur pour moi d'annoncer ma décision de rejoindre l'Équipe nationale algérienne, où je défendrai fièrement les couleurs de mon pays. Vive l'Algérie.» Dans le même contexte, des sources au sein du staff technique de l'Équipe nationale algérienne ont indiqué que le nom de Yasser Larouci figurera dans la liste élargie de l'entraîneur Djamel Belmadi pour les deux matchs amicaux contre le Cap-Vert et l'Égypte prévus les 12 et 16 octobre. La tâche de Yasser Larouci ne sera pas facile pour intégrer la liste finale de l'équipe algérienne, car Belmadi dispose déjà de plusieurs options au poste d'arrière gauche, notamment Ryan Aït Nouri de Wolverhampton en Angleterre, qui est actuellement le titulaire indiscutable, ainsi qu'Ahmed Touba du club italien Lecce et Joan Hadjem de Nantes en France. Pour rappel, le jeune joueur de 22 ans a été convoqué à plusieurs reprises en France Espoirs par l'ancien sélectionneur Sylvain Ripoll. Mais à l'image d'Amine Gouiri récemment, il a opté pour son pays natal, qui continue petit à petit sa révolution avec les binationaux. Le sélectionneur Djamel Belmadi l'avait déjà annoncé sur RMC Sport, le mois dernier: «J'ai annoncé qu'Amine Gouri avait déjà modifié sa nationalité sportive. Cela n'est un secret pour personne, c'est officiel. Quant à Yasser Larouci, je pense que les démarches sont bien avancées. Donc, normalement, il devrait être sélectionnable.» Larouci, âgé de 22 ans, est né en Algérie dans la wilaya de Oued Souf, au sud du pays, avant de partir à un jeune âge rejoindre l'académie française du Havre. Il a ensuite eu une expérience avec Liverpool en Angleterre, où il a disputé un match avec l'équipe première lors de la Coupe de la Ligue contre Everton. Par la suite, il a rejoint le club français Troyes avant de retourner, l'été dernier, en Premier League par le biais de Sheffield United.