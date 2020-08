Cette dernière semaine a été marquée par une activité sismique importante, où, en l'espace de trois jours, deux wilayas, à forte concentration de vestiges et de ruines romaines, ont été frappées par des tremblements de terre. Ainsi, une secousse de magnitude 4.3 a été enregistrée dans la wilaya de Tipasa, plus précisément à l'ouest du chef-lieu de wilaya, dans la localité de Sidi Ghilès. Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, (Craag) «le tremblement de terre a été enregistré à une magnitude de 4,3 sur l'échelle de Richter. Cette secousse tellurique a été ressentie dans plusieurs wilayas du pays, notamment Alger, Blida et Aïn Defla,». Précisons qu'aucune perte humaine ni matérielle n'a été à déplorée. Un tremblement de terre, qui intervient trois jours seulement après celui de Mila, qui a enregistré deux secousses consecutives. La première a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 7 août 2020; à 7h15 du matin avec une magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle de Richter. Dans ce sens, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag); a indiqué que « l'épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 2 km au sud-est de Hammala dans la même wilaya: à 300 km à l'est de la capitale. Dans la même matinée, vers 12h13; une seconde secousse tellurique frappe la wilaya d'une magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter. Cela dit, il est tout indiqué aux yeux des observateurs, que dans l'absence de moyens de prévention sur l'avènement d'un tremblement de terre, il est tout indiqué de réunir les conditions, pour parer à toute urgence, et éviter que les populations se retrouvent dans l'incapacité de réagir et de se mettre à l'abri