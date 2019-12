L’arrivée du témoin Saïd Bouteflika qui devait être confronté à l’inculpé Ali Haddad pour une sombre histoire de fonds à déplacer d’Hydra à l’ERTHB au palais de justice d’Alger, a laissé les curieux venus en nombre pantois lorsqu’ils ont vu les gaillards de la Gendarmerie nationale qui encadraient le témoin, lequel de par sa très petite taille, ne se voyait pratiquement pas au milieu des jeunes et athlétiques militaires qui ont vraiment été à la hauteur de leur mission. Mais, pour ceux qui ont eu la chance d’avoir vu Saïd Bouteflika, ils ne croyaient pas leurs yeux en l’apercevant portant la tenue des détenus de la prison militaire de Blida, en l’occurrence, une tenue marron et une... casquette, contrairement à ceux détenus dans les prisons civiles, et dont les tenues étaient plutôt jaunes ! Un déplacement qui n’aura valu que par ces « découvertes » et le refus du témoin qui avait une voix grave, de ne pas répondre aux questions du procureur de la République. Il en avait le droit et la loi ne peut forcer un témoin ou un inculpé à répondre aux questions posées. Pour ceux qui ne voulaient pas croire que Saïd Bouteflika était réellement en prison, et qu’ils s’étaient spécialement déplacés pour le voir, ils en ont eu pour leur entêtement. Enfin, et il est pour l’histoire, de noter, qu’au moment où le juge allait s’adresser à Saïd Bouteflika, l’appel à la prière du Maghreb se fit entendre, car la mosquée « Abdelhamid Ben Badis » se trouve face au Palais de justice de la rue Abane-Ramdane. Le magistrat se tut le temps que la voix de la Vérité cesse pour poser la question au témoin.