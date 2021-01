la nageuse algérienne Amel Melih, a remporté, samedi, la finale du 50m nage libre de la 54e édition du Challenge international de Genève, épreuve qualificative aux jeux Olympiques de Tokyo-2020 et aux Championnats du monde de la discipline. Avec un chrono de (26.04), la nageuse du club de Saint Priest (France) a devancé l'Italienne Federica Pelligrini (26.05) et la Néerlandaise Kim Bosh (26.49). Malgré cette consécration Melih (27 ans) a raté l'occasion d'effectuer les minimas pour les JO-2020 (25.51) et les Mondiaux (25.92). De son côte, son compatriote Abdellah Ardjoun a réussi à obtenir la médaille d'argent du 200m dos avec un chrono (2:01.64), derrière le Suisse Romain Mitokov, qui a réalisé les minimas pour les JO-2020 avec un temps (1:57.39). À la faveur de cette performance, le nageur de l'ASPTT Alger a décroché sa qualification aux Mondiaux en petit bassins prévus aux EAU en décembre 2021, ainsi qu'aux Mondiaux en grand bassin prévus au Japon en mai 2022, en réalisant les minimas B.