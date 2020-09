Depuis plusieurs mois, les fans d’Arsenal n’attendaient qu’une seule chose : voir la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang être enfin actée. Un vœu qui s’est exaucé mardi, lorsque le club du nord de Londres a officialisé la prolongation de l’international gabonais pour les trois prochaines saisons. Ce dernier s’est d’ailleurs juré de devenir une « légende d’Arsenal » après avoir mis fin aux multiples spéculations sur son avenir en signant, selon le quotidien anglais The Times, un contrat jusqu’en 2023 d’une valeur environnant les 60 millions d’euros . Le nouveau contrat de l’attaquant de 31 ans, qui comprend des bonus, est le plus lucratif de l’histoire de la Premier League pour un joueur de son âge. Ses émoluments seraient passés à près de 300 000 euros par semaine en attendant d’inclure les bonus, qui pourraient faire monter son salaire à 400 000 euros par semaine ! Avec ce nouveau contrat en or massif, le Gabonais devient l’un des joueurs les mieux payés de son championnat derrière David De Gea, ou encore son partenaire en club, Mesut Özil.