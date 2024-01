L'Entreprise de gestion de l'aéroport international «Ahmed Ben Bella» d'Oran et la compagnie de transport aérien «Tassili Airlines», ont signé, dimanche, une convention pour la réalisation d'une base multifonctionnelle d'activités aériennes au niveau de l'aéroport de Sayada (Mostaganem), et ce sous la supervision du ministre des Transports Mohamed El-Habib Zahana, en visite à la wilaya. Parmi les missions assignées à la future base, dans ses premières phases, celles inhérentes à la consolidation des capacités des wilayas de l'Ouest du pays dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêts, notamment à la faveur de l'utilisation, à partir de juin prochain, d'avions anti-incendie, a-t-on expliqué. Par ailleurs, lors des deuxième et troisième phases de l'exploitation de cette infrastructure, dont le délai de réalisation a été fixé à trois ans, il sera procédé à l'amélioration des structures et des fonctions de la base, notamment celles relatives aux ateliers de maintenance, un centre opérationnel, ainsi qu'à la partie réservée aux exercices de simulation effectués lors des sessions de formation.