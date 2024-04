La 14e édition du Festival national du théâtre universitaire « Mahieddine Bouzid » se tient actuellement à Sidi Bel-Abbes, jusqu’au 23 avril de l’année en cours. Ce festival comprend la participation de 10 troupes de différents établissements universitaires du pays. L’ouverture du festival s’est tenue, mercredi dernier, en présence de cadres des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Culture et des Arts. La cérémonie inaugurale de cette manifestation culturelle, présidée par le wali de Sidi Bel-Abbes, Samir Chibani, a été marquée par un défilé des participants au niveau de la place « 1er Novemebre » de la ville de Sidi Bel-Abbès, en présence d’une foule nombreuse constituée d’étudiants et d’amoureux du 4e art, à l’issue d’une course d’honneur qui a pris le départ du groupement universitaire jusqu’au lac Sidi M’hamed Benali.

Le recteur de l’université « Djilali Liabes », Bouziani Merahi a salué cet établissement d’avoir abrité cette « importante manifestation culturelle », après six années d’interruption depuis la dernière édition qui s’est déroulée en 2018, signalent que la ville de Sidi Bel-Abbès, « l’artistique et la culturelle sera une opportunité pour relancer cet évènement marquant ». Il a fait savoir que l’objectif escompté à travers l’organisation de telles manifestations, conjointement avec la direction de la Culture et des Arts et le Théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, consiste à consolider et à accroître la valeur du théâtre universitaire, en plus d’encourager les œuvres théâtrales de bonne facture réalisées par les étudiants et leur offrir l’occasion d’exprimer leurs talents et leurs innovations.

À signaler qu’outre les pièces théâtrales qui sont suivies de débats entre les artistes et les enseignants universitaires, le festival est marquée par l’organisation d’ateliers de formation et d’initiation à l’écriture dramaturgique, à l’actorat, ainsi que par des interventions sur les mécanismes de formation académique et les comédiens professionnels ayant opté pour les études académiques, fait savoir le directeur-adjoint chargé des activités scientifiques, culturelles et sportives au Rectorat de l’université hôte, Rezkane Mohamed-Fouad.

Le même responsable indique que la cérémonie de clôture du festival sera marquée par la remise de prix devant récompenser le meilleur spectacle, le spectacle le plus abouti, la meilleure prestation (hommes et femmes) et la meilleure utilisation du support musical, ainsi que la meilleure scénographie, selon des critères d’évaluation établis par le jury du festival.