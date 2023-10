Apres un premier documentaire «Leur Algérie» qui a remporté un franc succès, la réalisatrice franco-algéro-palestinienne qui a récidivé avec un nouveau documentaire, intitulée «Bye Bye Tiberias», cette fois, tourné du côté de sa mère et de sa famille palestinienne, vient d'être distingué au «BFI London Film Festival», en remportant le prix Grierson du meilleur documentaire. Dans son discours, le jury du concours documentaire a déclaré: «Dans Bye Bye Tiberias, Lina Soualem a tissé une élégante exploration de trois générations de femmes dans sa famille et des lieux qui les ont fabriquées. Elle a créé un film poétique et intime qui transcende les frontières de leur maison familiale, pour interroger le chagrin, l'identité et l'énergie qui vous propulsent à vous retrouver.». Pour sa part Lina Soualem a indiqué: «Karim Kattan, un écrivain palestinien qui a contribué à l'écriture de ‘'Bye Bye Tiberias'', a récemment écrit: «Au milieu de cette tourmente qui ne fait que commencer, nous devons invoquer coeur et vision.» Tout d'abord, je tiens à remercier le public londonien d'être venu voir le film et de l'avoir reçu avec tant de chaleur et de générosité. De tout coeur, je remercie le jury du BFI London Film Festival qui a choisi de récompenser'' Bye Bye Tiberias'' avec le Grierson Award, qui reconnaît les documentaires intégrité, originalité et signification sociale ou culturelle.» Et de poursuivre: ««Je les remercie d'avoir célébré les histoires des femmes palestiniennes de ma famille, d'avoir vu leurs luttes, ressenti leur force, pleuré leurs pertes, compris leurs complexités et accepté leurs contradictions. Je les remercie d'avoir vu leur humanité, et d'avoir décidé de la mettre en avant. Les histoires transmises par ces femmes tissent l'histoire d'un peuple privé de son identité et constamment lié à se réinventer. C'est une histoire à propos de lieux disparus, d'expériences qui changent la vie et de souvenirs dispersés.

En réalisant ce film, j'ai suivi le même chemin que les femmes de ma famille. Transmettre notre histoire a toujours été central pour nous. Avec nos mots, nous luttons contre l'effacement.». Et de préciser avec cette sincérité qui la caractérise: «Je voulais saisir leurs histoires avant qu'elles ne disparaissent dans l'oubli, pour préserver les images d'un monde qui disparaît vite. Des images qui prouvent une existence niée. À un moment où nous nous sentons invisibles, et plus stigmatisés que jamais, à un moment où nous ne savons pas de quoi sera fai tdemain, nos films existeront toujours pour se souvenir de nous.». Rappelons que ce prix hautement symbolique intervient au moment ou Ghaza vit un des pires moments tragique de son histoire, alors que le monde occidental s'est quasiment lié contre la Palestine. Cette récompense est un signe fort en soutien et en solidarité pour cette partie de la planète meurtrie, au-delà du signe de reconnaissance pour une oeuvre cinématographique majeure et incontestablement de qualité. Une récompense qui, en effet, conforte le cinéma à faire plus d'images pour transmettre aux générations futures ce qui se passe dans le monde, aà fortiori dans cette partie de la planète que d'aucuns ont décidé d'effacer de la carte, d'anéantir son peuple, sachant que la grande tour qui comprend le centre des médias de Ghaza avait été, notamment la cible terroriste d'Israël, le soir, même après l'attaque du Hamas. Une population aujourd'hui, laissée pour compte, sans eau, ni électricité et qui continue à souffrir dans le silence meurtrier des États forts des nations dans le monde. Bien qu'intime et personnel, «Bye bye Tiberias» s'apparente à un important document à inscrire dans les archives du cinéma palestinien et mondial pour que nul n'oublie le passé et son histoire, voir, à penser son avenir dans le cercle vicieux qui constitue notre humanité et ce qui en reste de notre «humanisme»...Un drame des plus révoltants.