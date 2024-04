Le Palais de la culture « Abdelkrim Dali » de Tlemcen abrite des expositions artistiques du patrimoine culturel local, organisées dans le cadre de la célébration du mois du Patrimoine (18 avril-18 mai), dont les festivités ont débuté, jeudi dernier, en présence des autorités locales. La cérémonie inaugurale du mois du Patrimoine, célébré cette année sous le slogan « Le patrimoine culturel et la gestion des risques dans un contexte de crises et de catastrophes naturelles », a été marquée par la tenue d’expositions diverses. L’une de ces expositions met en relief les métiers artisanaux, notamment la poterie, le tissage, le tannage du cuir et l’art culinaire populaire, ainsi que les jeux traditionnels, à l’initiative de plusieurs associations, dont les activités sont dédiées à la promotion de l’artisanat, d’artisans, d’établissements culturels et de troupes folkloriques.

La deuxième exposition, organisée dans le cadre de la même manifestation, est consacrée à la lutte et à la résistance du peuple palestinien face à l’agression barbare de l’entité sioniste, intitulée « Les lettres se révoltent pour la Palestine », alors que la troisième est consacrée aux casbahs d’Algérie et aux villes anciennes de Palestine. Trois expositions, consacrées respectivement aux habits traditionnels algériens et au riche patrimoine du Sahara occidental, ainsi qu’aux manuscrits et aux ouvrages consacrés à l’histoire de la Palestine, figurent également au programme de ce mois. Le mois du Patrimoine comporte aussi des sorties et des journées d’études en lien avec l’événement, des ateliers de formation, ainsi que des sorties au profit des enfants ayant pour destinations les sites et monuments historiques de la région, outre des activités culturelles diverses, a indiqué le directeur de la Culture et des Arts de la wilaya de Tlemcen.