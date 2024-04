Le colloque scientifique international «Cheikh Abdelkrim Dali: dimension artistique, technique et historique nationale» se tiendra du 25 au 27 avril prochain au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi (Alger), a annoncé mercredi la présidente de la Fondation «Cheikh Abdelkrim Dali», Wahiba Dali. Lors d'une conférence de presse, Mme Wahiba Dali, qui est la petite-fille de l'artiste Abdelkrim Dali (1914-1978), a précisé que ce colloque international, organisé à l'initiative de la Fondation «Cheikh Abdelkrim Dali», sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et en partenariat avec le Théâtre national algérien, revêtait un caractère scientifique et académique. Ce colloque, dont le comité scientifique est présidé par le ténor de la chanson andalouse Noureddine Saoudi, verra la participation de chercheurs algériens et étrangers spécialisés dans le patrimoine de la musique algérienne classique, qui «retraceront l'oeuvre et le parcours de cet éminent artiste, qui a contribué à la préservation de la musique andalouse algérienne». Le champ culturel et le patrimoine artistique et musical algériens ont été, ces derniers temps, la cible de plusieurs tentatives malveillantes d'appropriation par certaines parties étrangères cherchant à s'accaparer les composantes de l'héritage culturel et identitaire caractéristique de notre personnalité algérienne authentique, a-t-elle dénoncé, appelant à contrecarrer cette falsification qui va à l'encontre des vérités historiques liées aux éléments constitutifs de notre identité et de notre patrimoine culturel et musical que d'éminents artistes à l'image de Cheikh Abdelkrim Dali ont réussi à préserver. Mme Dali a, par ailleurs, fait savoir que les préparatifs étaient en cours pour le lancement de la nouvelle édition du «prix Cheikh Abdelkrim Dali de la meilleure interprétation du chant andalou», qui vise, a-t-elle dit, à «promouvoir les jeunes talents» et à «enrichir le répertoire de la musique andalouse algérienne». Pour sa part, le président du comité scientifique du colloque, Noureddine Saoudi, a relevé que cet événement international organisé à l'initiative de la Fondation «Cheikh Abdelkrim Dali», abordera plusieurs thématiques visant à mettre en avant la contribution de cette figure artistique de premier plan dans le domaine de la formation artistique et l'écriture du patrimoine musical. Dans leurs communications, les chercheurs issus d'universités algériennes, italiennes, françaises, espagnoles et tunisiennes mettront en lumière le riche parcours de l'artiste Abdelkrim Dali et son rôle dans la préservation de la musique andalouse algérienne, selon M. Saoudi. L'intervenant a souligné l'importance de l'organisation de tels colloques internationaux pour faire connaître les efforts des artistes algériens dans la préservation de cet héritage culturel et musical ancestral.