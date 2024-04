Le Centre commercial Garden City Cheraga a vu dimanche l'inauguration officielle de son Multiplexe Cinéma-TMV, dont la mise en exploitation en août 2023 avait marqué un tournant indéniable dans le renouveau du cinéma en Algérie.

Cet événement a coïncidé avec la célébration du troisième anniversaire du Centre commercial Garden City Cheraga, qui a soufflé ainsi sa troisième bougie ce 21 avril 2024, le troisième anniversaire de son ouverture.

Cette cérémonie a été marqué» par la présence du secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts Sid-Ali Sebaa, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a témoigné de l'importance de cet événement pour la communauté artistique et culturelle nationale. «Nous avons eu le plaisir de procéder à l'inauguration du complexe cinématographique TMV-cinémas à Alger, un espace moderne qui vient enrichir notre parc cinématographique algérien et profite également aux wilayas limitrophes.

Le ministère de la Culture et des Arts, reconnaissant l'importance que Monsieur le président de la République accorde au secteur cinématographique, continue de soutenir tous les professionnels et investisseurs dans ce domaine», a t-il fait savoir. Pour sa part, Ait Aoudia, fondateur du groupe de divertissement TMV Cinémas a indiqué: ««Nous sommes honorés de la présence du représentant de la ministre pour célébrer ce moment historique.

L'inauguration de ce complexe symbolise et témoigne de notre engagement envers un cinéma moderne et accessible, répondant aux attentes d'un public de plus en plus exigeant».

Pour rappel, Cinéma-TMV est un multiplex composé de quatre salles ouvert en août 2023, declinéées en une salle de 240 places, une de 80 places, une petite de 60 places et une salle VIP pour 20 personnes. «C'est un investissement de 350 millions de dinars sur nos fonds propres avec l'aide de nos partenaires sponsors et autres.» fait savoir Riad Ait Aoudia, directeur de TMV, qui aspire, outre l'exploitation à se lancer dans la production et de développer, notamment des films avec des producteurs algériens. «Aujourd'hui, nous sommes à dix séances par jour avec seulement deux salles. Nous vendons une moyenne de 400 tickets par jour et 40 tickets par séance. (...) L'objectif est de faire au moins 10 millions d'entrées en 2028».

Par ailleurs, Monsieur Rizk, exprimant sa fierté quant au succès continu du Centre, fera remarquer par ailleurs que «Chaque jour, depuis 3 ans Garden Citys'anime grâce à la visite de 18000 à 5000 personnes, attirées non seulement par nos 80 enseignes commerciales et nos 30 restaurants, mais également par nos activités de loisirs pour enfants et la mise en valeur de l'artisanat local.

C'est une grande fierté de voir comment le Centre contribue à la vie de la communauté en générant plus de 1600 emplois directs. Notre engagement envers l'excellence et le professionnalisme reste notre priorité, et nous sommes déterminés à continuer à enrichir l'expérience de chacun de nos visiteurs.» Mira Bouacha, directrice d'exploitation de TMV, a pour sa part insisté sur le fait que: «cet espace de culture et de loisir, est le fruit d'une vision ambitieuse pour le cinéma en Algérie. Il offre non seulement des services avec des technologies de pointe, mais aussi une occasion à la jeunesse de découvrir la magie du cinéma dans les meilleures conditions».

Depuis son ouverture le Multiplexe Cinéma-TMV ne désemplit pas, preuve s'il est que ce genre d' initiatives marche très bien et devrait se multiplier un peu partout, le cinéma étant aussi, voire surtout une affaire d'argent avant tout, le privé doit réellement investir dans la culture en Algérie.