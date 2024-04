L’Algérie participe à la 38ème édition du Salon international du livre de Tunis, prévu jusqu’au 28 avril au Parc des expositions du Karam à Tunis, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. Représentant l’Algérie, l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) occupera un pavillon contenant plus de 650 titres dans divers domaines, culturel, littéraire et intellectuel, des ouvrages parus chez 24 maisons d’édition algériennes, répartis dans différentes spécialités, entre histoire, littérature, philosophie, grands livres, littérature de jeunesse, reflétant ainsi la richesse patrimoniale et culturelle de l’Algérie. Le 38e Salon international du livre de Tunis, auquel prennent part également 314 maisons d’édition de 25 pays, se tient sous le slogan «Solidarité avec le peuple palestinien», dans un contexte où la bande de Ghaza continue de subir, depuis le mois d’octobre 2023, l’agression de l’armée terroriste sioniste, qui a coûté jusqu’à maintenant, la vie à plus de 34 000 martyrs, et causé des dizaines de milliers de blessés et de disparus, ainsi que des destructions des édifices et de maisons. Concernant le choix du slogan de cette édition, le comité d’organisation a expliqué par la volonté de «dénoncer les crimes barbares perpétrés par l’occupation sioniste, et briser le siège intellectuel qu’on essaye d’imposer», car l’enjeu aujourd’hui est lié à une bataille pour l’ «existence culturelle», précisant par conséquent que «la préservation du patrimoine culturel est donc, au cœur du conflit». Cette noble idée d’honorer la Palestine se consolide, ajoutent les organisateurs, par la programmation de rencontres-débats, centrés sur l’identité palestinienne, la résistance de son peuple, les crimes de guerre et génocides lâchement commis par l’armée sioniste, ainsi que sur l’engagement littéraire et intellectuel, et cela avec la participation d’intellectuels palestiniens, dont le philosophe et penseur Ahmed El-Barkawi et l’écrivain Adaniya Shibli. Le 38è Salon international du livre de Tunis accueille des intellectuels et écrivains de Tunisie, d’Italie (invité d’honneur), d’Argentine, du Yémen, de Mauritanie, de Chine et du Koweït, parmi lesquels le romancier algérien Waciny Laredj. L’Algérie était l’invité d’honneur de la 34ème session du Salon international du livre de Tunis, qui s’est tenue en 2018.