La deuxième édition des Journées du théâtre arabe de Sétif a été lancée depuis jeudi dernier en fin d'après-midi. Un évènement culturel de grande envergure de la capitale des Hauts-Plateaux qu'organise la dynamique association culturelle «association Fen El Ibda3» (association d'art créatif de Sétif), que préside l'infatigable artiste et homme de théâtre Farouk Redaouna.

Une manifestation culturelle qui s'inscrit sous le patronage du ministère de la Culture et desArts et sous l'égide du wali de Sétif, dédiée à la mémoire du chahid Hassen Belkired, le précurseur de la pratique théâtrale dans la grande région de Sétif.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des autorités locales, le P/APC de Sétif, le directeur de la culture et le secrétaire général de la wilaya, représentant du Wali de Sétif, des élus locaux du mouvement associatif représentant la société civile et bien évidemment du grand public et des adeptes du 4eme art. Lors de sa prise de parole, le président de l'association organisatrice, non moins directeur de ses journées théâtrales, Farouk Redaouana en l'occurrence, s'est réjoui de la réussite de l'édition précédente tout en espérant de voir cette deuxième édition à la hauteur des attentes du grand public setifien en général et des adeptes du 4eme art en particulier, tout en remerciant tous ceux qui ont contribué de près où de loin à la tenue de cette nouvelle édition «» Je tiens à remercier Madame la ministre Drocteur Soraya Mouloudji pour son soutien, lewali de Sétif et le P/APC de Sétif ainsi que le directeur de la culture M. Hachemi Amer, ainsi que tous ceux qui nous ont prêté main forte pour tenir et réussir cette édition et faire de Sétif la capitale de théâtre arabe à moyen terme inchallah «».

Ainsi, après la réussite de la première édition, la capitale des Hauts-Plateaux récidive cette année avec un autre programme riche et varié. Cinq pays arabes prennent part à cette nouvelle édition. Il s'agit de la Palestine (invité d'honneur de l'édition), l'Irak, la Tunisie, l'Égypte, le Sultanat d'Oman et le Sahara occidental comme invité observateur de cette édition.

Plusieurs troupes vont conquérir les prix mis en compétition dont la tâche de les départager revient à un jury composé de cinq membres et présidé par le dramaturge et metteur en scène algérien Ahmed Rezag.

Le spectacle de la cérémonie d'ouverture est consacré entièrement à la cause palestinienne. Un spectacle plein d'émotion qui crie à partir de Sétif le désarroi du peuple palestinien victime d'une agression sans précédent, qui est en phase de vvivre un génocide sous le regard, passif, voire même complice du monde malgré les dénonciations et la plainte déposée par l'Afrique du Sud, le pays du grand révolutionnaire Neslson Mandela, un pays non arabe et non musulman qui prend à bras- le corps la cause palestinienne. Le bal des représentations étant ouvert dans la soirée même de la première journée inaugurale, après la cérémonie protocolaire, l'honneur est revenu à la troupe théâtrale de la coopérative «les compagnons de NeDjma de Sétif «de rentrer en lice de la compétition avec sa pièce «L'enjeu», mise en scène par l'homme de théâtre Salim Bensdira.

«L' ENJEU ÇááÚÈÉ» un spectacle qui transcende les frontières linguistiques et culturelles pour offrir une exploration profonde de l'âme humaine. À travers une mise en scène saisissante et des performances artistiques remarquables, le spectacle explore les dynamiques complexes des relations humaines, les défis de la communication et les jeux de pouvoir qui façonnent nos vies.