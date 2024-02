10 jours nous séparent de l'ouverture du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf) qui sera abrité par Alger. Un rendez- vous de premier plan où s'esquisseront les enjeux de l'avenir énergétique de la planète. Une opportunité pour la Compagnie nationale des hydrocarbures de lier des partenariats dans le cadre de sa campagne d'investissements. Le Groupe pétro-gazier compte en effet investir près de 40 milliards de dollars pendant la période 2022-2026 dans l'exploration, la production et le raffinage de pétrole, ainsi que dans la prospection et l'extraction de gaz. Le plan d'investissement du Groupe Sonatrach pour la période 2022-2026 comporte près de 40 milliards de dollars dont 8 milliards de dollars en 2022, avait déclaré le 2 janvier 2022 son ex- P-DG, Toufik Hakkar lors d'une interview accordée à la chaîne internationale, de la Télévision nationale, AL24 News: précisant que la plus grande part de ces investissements sera orientée vers l'exploration et la production afin de préserver les capacités productives nationales. Sonatrach affiche ses ambitions. Elles doivent consolider son statut d'entreprise gazière mondiale, notamment. Les partenariats conclus avec des leaders mondiaux dans le domaine des hydrocarbures, du gaz en particulier l'atteste. La Compagnie nationale des hydrocarbures a enchaîné les contrats de premier plan. À l'instar de celui qu'elle a conclu, en juillet 2023, avec le groupe français TotalEnergies. Après ceux conclus récemment avec la compagnie indonésienne, Pertamina, la société espagnole, Repsol et le géant russe Gazprom, et les importants investissements communs annoncés avec le Qatar un autre acteur mondial dans le domaine des hydrocarbures, le gaz notamment le groupe pétro-gazier a signé avec le groupe français TotalEnergies une pointure mondiale du secteur des hydrocarbures, du GNL en particulier, trois importants contrats de partenariats. Des investissements de développement de plus de 700 millions de dollars qui permettront de récupérer 44,5 milliards de m3 de gaz. À travers ces accords, les deux parties confirment et consolident leur partenariat commercial qui leur permet de jouer un rôle capital dans l'approvisionnement en gaz du marché français et européen. Il faut rappeler que Total et Sonatrach avaient conclu, en juin 2020, un accord renouvelant leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Cet accord devait permettre de prolonger pour 3 années supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL algérien. Plus récemment, le 9 janvier dernier, c'est avec la compagnie américaine ExxonMobil, un géant mondial du secteur que l'entreprise nationale pétro-gazière annonçait une nouvelle alliance. C'est l'une des plus grosses «super majors» pétrolières dont les champs pétroliers et gaziers abritent l'équivalent de près de 22,4 milliards de barils. Exxon Mobil rejoindrait ainsi l'italien ENI, le français Total et le norvégien Equinor, leaders mondiaux dans le domaine des hydrocarbures. Des «prises» de choix pour Sonatrach qui a enchaîné avec des contrats de premier plan, ces dernières années, notamment. Le 8 janvier 2020, elle signe un contrat de 3,7 milliards de dollars avec Tecnicas Reunidas et Samsung pour la réalisation d'une raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d'une capacité de 5 millions de tonnes/an à Hassi Messaoud. Le groupe Sonatrach signera le 19 juillet 2022 un contrat d'hydrocarbures d'un montant d'une valeur de 4 milliards de dollars, portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec l'américain «Occidental Petroleum», l'italien «Eni» et le français «TotalEnergies». La liste est longue. Le groupe énergétique italien ENI demeurera cependant, sans aucun doute, un des partenaires privilégiés de la Compagnie nationale des hydrocarbures. C'est avec l'entreprise italienne que Sonatrach signera le premier contrat, d'un montant de 1,4 milliard de dollars, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.