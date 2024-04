Le Hezbollah pro-iranien a annoncé hier matin avoir lancé des «dizaines de roquettes» sur le nord d’Israël, au lendemain de violents échanges de tirs dans lesquels deux civils libanais ont été tués. La puissante formation libanaise a intensifié ses attaques au cours des derniers jours contre l’ennemi sioniste, qui de son côté mène des frappes de plus en plus en profondeur et des attaques ciblées au Liban. Les combattants du Hezbollah ont tiré «des dizaines de roquettes Katioucha» sur une localité israélienne proche de la frontière, «en réponse aux attaques de l’ennemi israélien (..) et particulièrement le massacre de Hanine», a indiqué le mouvement de la résistance dans un communiqué. La veille, une femme d’une cinquantaine d’années et une fillette de 12 ans de la même famille avaient été tuées dans une frappe sioniste sur une maison du village libanais frontalier de Hanine. Le Hezbollah avait déjà annoncé mardi soir avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d’Israël en représailles à la mort de ces civils. Il avait également revendiqué une attaque de drones contre deux positions militaires sionistes, au nord de la ville d’Acre, bien au-delà de la zone frontalière.