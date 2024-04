Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a indiqué hier que les allégations sionistes contre l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) sont «infondées», affirmant qu’elles s’inscrivaient dans une «campagne systématique» visant à nuire à l’Agence onusienne, selon des médias. Il a tenu ces propos après qu’un rapport extérieur sur la neutralité de l’Agence a conclu que l’UNRWA disposait d’un certain nombre de procédures et de mécanismes en place pour assurer sa neutralité. A la suite des allégations sionistes contre l’UNRWA, fin janvier dernier, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à une équipe indépendante d’examen dirigée par Catherine Colonna, ancienne ministre française des Affaires étrangères, d’enquêter sur les processus de l’agence pour garantir la neutralité de son travail. Dans un communiqué de la Ligue arabe, Aboul-Gheit a salué le rapport final du panel indépendant sur l’UNRWA, considérant les allégations sionistes comme faisant partie d’une «campagne systématique» visant à nuire à l’agence et à son rôle crucial dans l’aide accordée à près de 6 millions de Palestiniens. L’organisation panarabe a appelé les pays qui ont suspendu leurs financements à l’UNRWA, à revenir sur leur décision.