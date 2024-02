Près de treize années plus tard, c'est au tour d'Alger d'accueillir cet évènement international de premier plan. El Mahroussa, «la bien-gardée», abritera le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui se tiendra du 29 février au 2 mars. L'annonce a été faite lors de la 24e réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz, qui s'est tenue le 25 octobre 2022 au Caire. Doha passera donc le témoin à Alger après avoir organisé la 6e édition de ce rendez-vous planétaire. C'est à partir de la capitale qatarie que le président de la République lancera un appel à mobiliser davantage d'acteurs à travers l'adhésion de nouveaux producteurs de gaz au Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf) en vue de relever les défis énergétiques actuels et futurs. Le Gecf «est aujourd'hui une organisation gouvernementale internationale reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses questions prioritaires», dira Abdelmadjid Tebboune le 22 février 2022, il y a près de deux années jour pour jour. «Je souhaite et serai heureux de vous accueillir en Algérie à l'occasion de la tenue du prochain sommet», avait ajouté le chef de l'État. Il faut rappeler que le 6e Sommet du Gecf s'était tenu dans le sillage d'une crise de gaz inédite attisée par le conflit armé russo-ukrainien. Un dossier devenu brûlant depuis que Moscou a décidé de fermer ses vannes à l'Europe. Ce qui a ravivé les craintes d'une situation énergétique intenable sur le Vieux Continent. La Russie est, en effet, le premier fournisseur de gaz naturel des «27» (avec 40% des importations, ce qui représente 19% de la consommation totale de gaz de l'Union européenne). Ce qui a ravivé les craintes d'une situation énergétique intenable sur le Vieux Continent qui va incontestablement se focaliser sur ce 7e sommet du Fpge. Il faut savoir que le Forum des pays exportateurs de gaz (connu au niveau international sous son appellation anglaise Gas Exporting Countries Forum (Gecf) est un forum intergouvernemental visant à défendre les intérêts nationaux des principaux pays exportateurs de gaz naturel. Fondé en 2001 à Téhéran en Iran, il tiendra son 1er sommet des chefs d'État et de gouvernement le 15 novembre 2011 au Qatar. Il faut souligner que c'est lors de la 10e réunion ministérielle du forum, accueillie par la capitale de l'ouest du pays, Oran, au mois d'avril 2010 que s'est esquissée l'organisation pour la première fois d'un Forum des chefs d'État et de gouvernement de pays exportateurs de gaz.

La décision. Une proposition qui sera entérinée à Doha, à l'occasion de la 11e session ministérielle du Fpeg tenue le 2 décembre 2010. La première édition se tiendra le 15 novembre 2011, à Doha (Qatar). Elle aura pour particularité de se dérouler un mois après l'assassinat de l'ex- guide de la Jamahiriya libyenne, le colonel Mouaâmar Kadhafi 20 octobre 2011 dans les environs de Syrte en Libye. La seconde sera accueillie le 1er juillet 2013, par Moscou (Fédération de Russie), la troisième sera abritée par Téhéran (Iran) le 23 novembre 2015, la quatrième se déroulera à Santa Cruz en Bolivie le 24 novembre 2017, la cinquième sera organisée à Malabo en Guinée équatoriale le 29 novembre 2019.

La sixième se tiendra pour la seconde fois, le 22 février à Doha au Qatar avant que la 7e édition ne soit attribuée à l'Algérie. Pays qui figure parmi les cinq principaux producteurs mondiaux de gaz (Russie, Iran, Qatar, Venezuela et Algérie), de ce «bloc énergétique» qui contrôle 73% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de GNL. Le 7e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement de pays exportateurs de gaz verra la participation de 12 pays membres: l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. L'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou participeront en tant que pays observateurs.