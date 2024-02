La facture des importations a durant des décennies miné les finances du pays. Elle avait affiché un record historique en 2014 : plus de 60 milliards de dollars. Même si elle a eu tendance à reculer les années suivantes, cela ne l’a pas empêché de rester élevée, alors que le pays s’enfonçait dans la crise. Les prix du pétrole dont il tirait l’essentiel de ses revenus ont progressivement sombré. L’’addition demeurera salée. De 56 milliards de dollars en 2015, elle passera à 46,7 milliards de dollars en 2016 puis à 41,93 milliards de dollars, en 2019. Une année charnière, référence, qui verra l’élection de Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays qui mettra en place une nouvelle gestion des affaires. La relance économique sera son cheval de bataille. Le cap a été mis sur la rigueur budgétaire pour sauver ce qui devait l’être. L’État a vu son train de vie réduit de manière drastique. Son budget a été réduit de 50%, la réduction de la facture des importations qui saignaient les caisses du Trésor public, sera érigée en priorité. Le président de la République avait également instruit, au cours d’un Conseil des ministres qu’il avait présidé le 23 mars 2021, la Compagnie nationale des hydrocarbures, colonne vertébrale de l’économie nationale, de baisser de 14 à 7 milliards de dollars, les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement, afin de préserver les réserves de change. Le Conseil des ministres avait aussi validé un plan de réduction de la facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars, tout comme il a été décidé de ne plus avoir recours aux cabinets d’expertise étrangers, ce qui devait permettre au pays d’économiser 7 milliards de dollars. Le cap sera mis ensuite sur la promotion de la production nationale pour pallier la réduction des importations. Un Haut conseil de la régulation des importations sera créé par un décret présidentiel daté du 1er août 2023. Il aura pour mission l’évaluation des données relatives à la balance commerciale, l’examen et à la proposition des mécanismes et des mesures devant protéger et promouvoir la production nationale dans l’objectif de la substituer aux importations. Une réunion présidée par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le 13 février lui sera consacrée. Y a-t-il eu d’autres aspects qui ont été examinés ? La réunion a également porté sur l’examen des grands axes de la politique nationale en matière d’importations et de renforcement de la coordination entre les secteurs, indiquent les services du successeur de Aïmene Benabderrahmane. Dans quel but? En vue de leur régulation, à travers, notamment le développement du système informatique et du système statistique du tissu de production nationale, outre l’accélération du processus de numérisation, en application des instructions du président de la République données lors de la cérémonie d’installation du Conseil en date du 2 août 2023, a conclu la même source. La politique économique avisée du chef de l’État, a porté ses fruits, les indicateurs de l’économie algérienne étant au vert, malgré de multiples crises mondiales, et ce, grâce à l’encouragement de la production nationale, au coup de frein à l’importation anarchique, à la généralisation de la numérisation et à l’amélioration de la gouvernance ces quatre dernières années constateront, unanimement, les spécialistes. L’Algérie affiche, aujourd’hui, une santé économique attestée que lui reconnaissent les institutions financières internationales, Fonds monétaire international et Banque mondiale réunis. La balance commerciale affiche un excédent de plus de 7 milliards de dollars, les réserves de change plus de 85 milliards de dollars... Elle le doit certainement à toutes ces décisions courageuses du président de la République.