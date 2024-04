Le président de l'Observatoire national de la société civile (Onsc), Noureddine Benbraham, a laissé entendre que des amendements et des révisions de lois concernant certains secteurs économiques et sociaux pourraient être effectués dans les temps à venir. Benbraham qui procédait, hier, au lancement officiel du réseau national de la démocratie participative et de l'économie sociale et solidaire, en présence de nombreux officiels et invités, dont le ministre de l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, un représentant du Cnese, la présidente de l'Assemblée populaire communale d'Alger, ainsi que des experts en économie et en développement durable, a estimé qu'il était «nécessaire de procéder à des réajustements des lois, notamment vers des lois de l'économie sociale, pouvant allier croissance et développement et permettre de consolider la cohésion et la stabilité au sein du tissu social». Concernant l'économie sociale et solidaire (ESS), le président de l'Onsc a mis en évidence l'importance de ce troisième secteur générateur de ressources et de valeurs ajoutées. «Dans certains pays dans le monde, l'économie sociale et solidaire (ESS), ce sont deux millions de postes de travail et plus de 15% du PIB dans certains pays occidentaux», confiera-t-il concernant le lancement de ce dossier. Un nouveau chantier qui nécessite une refonte globale du cadre juridique, afin de l'adapter aux nouvelles normes, aux besoins et à la réalité du terrain, que l'Onsc compte superviser conjointement avec un réseau autonome qui vient d'être installé, lors de cette journée de travail. Pour Benbraham, l'inclusion des associations au sein du réseau associatif ou au sein de l'observatoire de la société civile, «ne doit pas concourir à sanctionner la démocratie ou nuire à la contribution des associations ou à leur indépendance, qu'elles doivent conserver». Le président de l'Onsc avait d'emblée rappelé les engagements du président de la République quant à promouvoir le rôle de la société civile et sa contribution en tant que force de proposition et un vecteur indispensable dans le développement économique et social du pays. «Le président de la République a consolidé le rôle de la société civile dans la Constitution de 2020... Il a aussi déclaré que la société civile est un partenaire fondamental de la bonne gouvernance et un allié stratégique de l'intégrité de l'État...», confiera-t-il face à un parterre d'associations nationales, d'invités officiels et d'experts dans les différentes spécialités économiques et sociales. Il a également estimé que cette approche permettra le «développement de la pratique démocratique dans le pays et l'implication du citoyen dans l'élaboration des politiques locales». Benbraham a, enfin, confié que son institution qui reste, avant tout un organe consultatif, est «parvenue, à fin décembre 2023, à la mise en place des dimensions stratégiques de l'observatoire de la société civile». Pour sa part, le ministre de l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid a confié que son secteur est «concerné par l'entrepreneuriat et donc l'observatoire est un partenaire à même de nous permettre de concrétiser les projets que nous développons dans notre secteur». Le ministre qui a également mis en évidence l'existence d'une multitude de projets dans son secteur, a annoncé la mise en branle d'une caravane nationale de l'autoentrepreneur qui devra sillonner certaines villes du pays, a-t-il confié. Concernant l'économie sociale et solidaire (ESS), il a estimé que son secteur y contribue, en quelque sorte, à travers l'effet au plan local des projets de microentreprises de son secteur. Cette séance a vu la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre l'Observatoire national de la société civile (Onsc) et le réseau national de la démocratie participative et l'économie sociale (ESS).