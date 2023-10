Alors que le directeur sportif Florian Maurice et l'entraîneur du Stade Rennais FC, Bruno Génésio, avaient récemment affirmé qu'ils n'avaient pas reçu de communication claire de la part de Gouiri concernant son choix international, l'attaquant a choisi de s'exprimer publiquement à ce sujet, ce mardi. «D'une manière empreinte de fierté, je souhaite vous faire part de ma décision de rejoindre l'Équipe nationale algérienne. Je vais défendre le maillot des Fennecs avec tout mon coeur et mon âme, en portant haut les couleurs de notre pays, et en contribuant à écrire de nouvelles pages de son histoire riche», a écrit l'ancien international français. Cependant, malgré ce changement de nationalité sportive, il tient à souligner que «les années que j'ai passées au sein de l'équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Merci pour tout. Le moment est venu de commencer un nouveau chapitre». L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais de 23 ans est passé par toutes les équipes françaises de jeunes depuis les moins de 16 ans jusqu'aux Espoirs, avec qui il a disputé l'Euro en juin dernier. Son bilan: 74 sélections au sein des équipes françaises de jeunes, dont 31 avec les Espoirs pour 12 buts. Il s'agit clairement d'un tournant majeur dans la carrière du joueur de 23 ans. Dans trois mois et demi, il pourrait être appelé à participer à la CAN 2023 (du 13 janvier au 11 février) en Côte d'Ivoire.

Actuellement, l'Équipe nationale algérienne a besoin d'un renfort de qualité en attaque, et l'arrivée de Gouiri va apporter un souffle de jeunesse et de motivation supplémentaire aux troupes de Belmadi. La vidéo dans laquelle il a annoncé sa décision s'est conclue par un appel: «Écrivons l'Histoire ensemble.» Avec la ferme intention d'aider l'Équipe nationale algérienne à conquérir à nouveau le continent africain, Gouiri s'envolera vers la Côte d'Ivoire, cet hiver. Apparemment, le joueur rennais sera disponible pour les matchs internationaux d'octobre et pourrait faire ses débuts lors des deux rencontres amicales prévues contre le Cap-Vert et l'Égypte. Ces deux matchs se dérouleront respectivement au stade Chahid Hamlaoui à Constantine (Algérie) et à Abu Dhabi (Émirats arabes unis).