Djamel Belmadi a accompli avec brio la mission de rajeunir et de dynamiser l'Équipe nationale algérienne en faisant appel à de jeunes talents prometteurs. Après avoir intégré des joueurs tels que Bouanani, Chaïbi, Aït Nouri, Hadjam, et Aouar, la dernière annonce en date est celle d'Amine Gouiri, qui a déclaré son engagement envers les Verts. Sa présence est attendue dès la prochaine fenêtre internationale en octobre, où l'Équipe nationale disputera deux matchs amicaux contre le Cap-Vert à Constantine et face à l'Égypte aux Émirats arabes unis. Cependant, il reste un maillon manquant dans le trio lyonnais qui évolue sous les couleurs de l'Algérie, à savoir Rayan Cherki. Son choix futur quant à son éligibilité internationale suscite un débat animé, car il est également éligible pour l'équipe de France. Le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais semble avoir pris une décision quant à son avenir en Équipe nationale. Selon des informations, Cherki aurait échangé avec le capitaine des Verts, Riyad Mahrez. Cependant, il semblerait que Cherki souhaite d'abord représenter la France lors des Jeux olympiques de Paris en été 2024, avant de rejoindre les rangs de Djamel Belmadi. Néanmoins, sa venue dans l'Équipe nationale pourrait être précipitée suite à sa discussion avec le capitaine des Verts. Une chose est certaine, Belmadi déploiera tous les efforts nécessaires pour réunir l'ancien trio lyonnais sous le drapeau des Verts, en vue de la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023, qui se tiendra dans un peu plus de trois mois. Le potentiel de cette jeunesse talentueuse promet de renforcer davantage la sélection nationale et d'ajouter une nouvelle dimension à son jeu. Au mois d'août dernier, Rayan Cherki a répondu «InchaAllah» à des enfants d'origine algérienne qui l'ont supplié de rejoindre l'équipe d'Algérie. Disposant d'une triple-nationalité, le meneur de jeu de l'Olympique lyonnais est éligible pour la France, l'Algérie et l'Italie. Les Bleus, les Verts ou la Squadra Azzura. Mathis Rayan Cherki naît le 17 août 2003 dans le 3e arrondissement de Lyon. Il grandit à Pusignan dans l'Est lyonnais, commence le football à l'AS Saint-Priest, puis à l'Olympique lyonnais en 2010 (à l'âge de 7 ans). Son père, Fabrice, dit Fabio, d'origine italienne et qui a joué en amateur au FC Vaulx-en-Velin et à l'AS Buers-Villeurbanne et sa mère, d'origine algérienne, gèrent sa carrière. Il est le troisième de cinq enfants. Son frère aîné, Katib, a fréquenté les centres de formation d'Évian-TG et de Nîmes, et le puîné, Adame, étudiant en marketing du sport. Rayan Cherki est formé à l'Olympique lyonnais avec lequel il bat plusieurs records de précocité en ce qui concerne ses débuts professionnels. Déjà le plus précoce à participer à la Ligue de la jeunesse de l'UEFA en septembre 2018, il devient le second plus jeune joueur de Ligue des Champions de l'UEFA un an plus tard, ne battant pas le record pour quelques jours en trop. En janvier 2020, Cherki devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Autant dire qu'il s'agit d'un renfort de premier ordre pour les Fennecs...