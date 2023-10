Bonne pioche pour les Verts. Le tirage au sort de la CAN 2024 effectué, dans la soirée de jeudi dernier à Abidjan, a placé l'Algérie dans un groupe qui pourrait être considéré comme «facile» par certains observateurs. Les Fennecs joueront aux côtés de deux équipes appartenant à la région de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Mauritanie et le Burkina Faso. De plus, il y a l'Angola classée dans la catégorie de la région d'Afrique australe, avec des influences historiques distinctes pour les équipes de la Mauritanie et du Burkina Faso en raison de l'école latino-francophone, contrairement à l'influence de l'école latino-portugaise sur l'équipe angolaise. La Mauritanie s'est qualifiée pour la phase finale en se classant deuxième dans un groupe comprenant la République démocratique du Congo en tête, le Gabon à la troisième place, et le Soudan en bas de tableau. Sur 33 éditions de la CAN, elle s'est qualifiée deux fois au cours des deux dernières éditions en 2019 et 2022, mais a été éliminée à chaque fois au premier tour. Elle est dirigée par le coach Amor Abdou (51 ans) des Comores, qui possède également la nationalité française, depuis mars 2022. Il avait déjà dirigé son Équipe nationale jusqu'aux huitièmes de finale de la CAN 2022, mais a été éliminé par l'équipe hôte, le Cameroun. La Mauritanie a affronté l'Algérie lors des éliminatoires de la CAN en 1986, mais a été éliminée par l'équipe de l'entraîneur Rabah Saadane, après avoir perdu en Algérie (0-4) et fait match nul à domicile (1-1). Leur dernière rencontre a eu lieu à Blida en juin 2021, à caractère amical, et s'est soldée par la victoire de l'Équipe nationale dirigée par Djamel Belmadi sur le score de 4-1.

L'Équipe nationale de Mauritanie est actuellement classée 99e au classement mondial FIFA de septembre dernier, tandis que l'Équipe nationale algérienne est classée 34e. L'Équipe nationale du Burkina Faso s'est qualifiée en leeader de son groupe, avec le Cap-Vert en tant que deuxième, le Togo en troisième position et l'Eswatini en dernière place. Avant la CAN 2024, elle a participé à 12 phases finales de la CAN. Lors de la dernière édition au Cameroun, elle a atteint les demi-finales et s'est classée quatrième. Elle est dirigée par le coach français Hubert Velud (64 ans) depuis avril 2022, qui avait précédemment dirigé des clubs algériens comme la JS Kabylie. Le Burkina Faso a rencontré l'Équipe nationale algérienne lors de la phase de groupes de la CAN en 1996 et 1998, perdant 1-2 puis gagnant avec le même score à domicile. Leur dernière rencontre s'est soldée par un match nul 2-2 à Blida en novembre 2021, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ce qui a permis à l'Algérie de se qualifier pour le tour décisif, tandis que le Burkina Faso a été éliminé. L'Équipe nationale du Burkina Faso est actuellement placée 58e au classement mondial FIFA. L'Angola s'est qualifiée en se classant deuxième dans un groupe comprenant le Ghana en tête, la République centrafricaine en troisième place, et Madagascar en dernière position.

Avant la CAN 2024, elle avait atteint les phases finales de la CAN huit fois, avec sa meilleure performance en atteignant les quarts de finale en 2010 en Angola. Lors de la dernière édition en Égypte en 2019, elle a été éliminée au premier tour. Elle est dirigée par l'entraîneur portugais Pedro Gonçalves (47 ans) depuis août 2019, après avoir été responsable des équipes de jeunes de ce pays, ainsi que l'Équipe nationale locale, qu'il a dirigée lors du CHAN en Algérie en 2023, mais qui a été éliminée au premier tour. L'Angola a rencontré l'Équipe nationale algérienne lors de la phase de groupes de la CAN 2010 et le match s'est terminé sur un score nul 0-0, permettant à chacune des équipes de se qualifier pour les quarts de finale. C'était aussi la dernière rencontre entre les deux équipes. L'Équipe nationale d'Angola est actuellement classée 117e au classement mondial de la FIFA.