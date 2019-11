C’est sans trop de faste et en présence d’une foule nombreuse que Ali Benflis a présenté, ce matin à Alger, son programme électoral. Une cérémonie qui définit bien le « programme d’urgence » que propose le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Entouré des jeunes et de moins jeunes Benflis, n’est pas tombé dans les promesses électorales, pompeuses et sans lendemains. « J’ai un programme électoral d’urgence afin de sortir le pays de la crise actuelle. C’est le programme le plus court de tous ceux des postulants », a-t-il expliqué. « C’est le moins risqué pour l’avenir du pays, il sera applicable immédiatement afin d’arrimer l’Algérie à des rivages plus cléments », a-t-il ajouté sous un tonnerre d’applaudissements. Dans ce sens, Benflis donne ses trois priorités :

-répondre aux aspirations de la révolution Pacifique du 22 février,

-trouver une solution consensuelle et équilibrée afin de combiner entre la présidentielle et une constituante,

-enfin, couper les liens avec le système corrompu en mettant en place des institutions crédibles et représentatives.

En fait, l’opposant historique à l’ex- président, Abdelaziz Bouteflika, annonce la couleur de sa campagne électorale. « J’irai à la rencontre des Algériens avec dans mes mains ce programme de rassemblement national », a-t-il assuré. Benflis n’a pas omis de s’adresser directement au « Hirak » en répondant à ses craintes vis-à-vis de cette joute électorale. « Si vous avez peur que le système se régénère avec cette présidentielle, moi je crains d’assister à un cinquième mandat-bis », a-t-il conclu sous une standing ovation.