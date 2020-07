Le sempiternel problème du manque d'eau potable devient de plus en plus une tradition perpétuée à chaque saison estivale de chaque année dans la wilaya de Tizi Ouzou. Dès les premières semaines de canicule, des sièges de daïras de mairies et de l'ADE sont fermés chaque jour à travers les communes. Hier, c'était au tour du siège de la daïra de Maâtkas d'être fermé par les citoyens de plusieurs villages afin de réclamer une solution définitive à ce problème épineux.

En effet, dès les premières heures de la matinée, des dizaines de citoyens arrivent devant le siège de la daïra. Avec banderoles et pancartes, ces derniers soulèvent l'épineux problème d'absence d'eau potable dans leurs robinets depuis le début de l'été. Venus des villages Ikachouchen, Takhribt, Arkoub Azeggagh et El Bir, les citoyens ont donc fermé le siège, afin de contraindre les responsables locaux à se pencher sérieusement sur le problème qui survient chaque été. C'est justement la récurrence de ce manque d'eau qui provoque la colère des citoyens, qui considèrent que les pouvoirs publics n'ont jamais proposé de véritables solutions à même de régler le problème de façon définitive.

En fait, cette énième fermeture intervient quelques jours seulement après une autre action du même genre, survenue dans la daïra de Draâ El Mizan, au Sud de la wilaya. Des citoyens de la commune de Frikat ont donc dû fermer le siège de la même administration pour manifester leur colère quant au problème du manque d'eau potable dans les villages. Des pancartes et des banderoles affichaient: «Frikat a soif». Pour les responsables des villages, l'action restera en vigueur jusqu'à l'ébauche d'une solution définitive.

De son côté, la direction de l'ADE explique aux usagers que le manque d'eau survient à cause de problèmes comme les pannes des suppresseurs, mais aussi à cause du sempiternel problème de vétusté des réseaux d'alimentation. Pour les pénuries d'eau potable dans le versant Nord, la même société explique, dans son communiqué, que suite à l'arrêt du transfert d'eau du système Taksebt-flanc Nord, pour cause: le déboîtement de la conduite principale d'amenée DN 500, la clientèle des communes désignées ci-après, est informée de la perturbation de l'alimentation en eau potable.

Les communes généralement concernées par ces perturbations, pour travaux, sont respectivement: Ouaguenoun, Boudjima, Tigzirt, Iflissen, Aghribs, Azeffoun, Akerrou et Yakouren.

Toujours dans l'optique d'expliquer aux citoyens les causes de ces manques et de les rassurer quant aux efforts de l'Etat pour venir à bout de ce problème épineux, le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Kamel Eddine Mihoubi, a été en visite dans la wilaya pour discuter avec les responsables concernés d'une batterie de mesures à prendre afin de satisfaire la demande des populations surtout en cette période estivale. Il a ainsi promis, lors de sa visite ce week-end, d'étudier, avec les services de la wilaya de Tizi Ouzou, toutes ces contraintes et de régler les problèmes qui sont derrière les problèmes de la distribution.