Les informations rapportées par des médias français, concernant les contacts qu’aurait eu l’international algérien, Yacine Brahimi, en provenance de l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, ont obligé son club employeur, Al Rayyan (Qatar), à pondre un communiqué afin de couper court et mettre fin aux rumeurs. « Brahimi, notre joueur, nie avoir reçu des offres au cours de la période de transfert d’hiver en cours. Il confirme sa volonté de rester au Al Rayyan Club, et déclare que son contrat s’étend sur trois saisons et qu’il s’est engagé pour cette période. Il est satisfait de l’équipe et ne considère rien d’autre que de se concentrer sur son club et le fait de remporter les victoires auxquelles aspirent les fans de Al Rayyan », lit-on dans le communiqué du club qatari sur son compte twitter. Et Brahimi semble bien mener son aventure au Qatar. Preuve en est, il a été le grand artisan de la retentissante victoire des siens, vendredi soir, en déplacement chez Um Salal (4-0). Le champion d’Afrique algérien a été auteur d’un « hat-trick », avec des buts inscrits, à la 33’, 57’, et 64’ (SP). En plus, il a été auteur de l’offrande sur le but de Abduaziz Hatem (5’). Une victoire qui permet à Al Rayyan de prendre consolider sa seconde place au classement général à un point derrière le leader, Lakhwya, qui jouait hier face au Qatar SC. Il porte, ainsi, son compteur-buts à 11, confirmant de plus belle qu’il garde la forme malgré le fait qu’il rejoint le championnat du Qatar et toutes les critiques qu’il a essuyées après ce choix, ayant surpris, à l’intersaison, plus d’un. La semaine dernière, les médias français avaient rapporté que le directeur sportif du club marseillais, Andoni Zubizarreta, conjointement avec l’entraîneur Villas-Boas, ont mis Brahimi comme une des priorités pour le mercato d’hiver, en étudiant, dans ce sillage, l’option de l’engager à titre de prêt. Entre- temps, son ancien club, le Stade Rennais, étudierait, selon les mêmes sources, cette option, ce qui serait, rapporte-t-on encore, une opportunité pour l’Algérien pour relancer sa carrière. Mais voilà que cette option prend une autre tournure et Brahimi restera, sauf rebondissements, avec Al Rayyan où il continue d’impressionner avec des prestations de haute facture.