Le retour en compétition officielle des champions d’Afrique algériens sera du lourd. Pour le début des éliminatoires de la CAN 2021, les Fennecs vont rencontrer les Chipolopolos demain. à quelques jours de ce face-à-face, le sélectionneur Zambien Aggrey Chiyangi veut créer un exploit retentissant d’entrée. « C’est une rencontre différente. Le niveau de l’équipe d’Algérie est très élevé maintenant. On parle là des champions d’Afrique avec de supers joueurs. En revanche, notre équipe a beaucoup changé par rapport à 2017. Nous avons une jeune équipe, mais on fera tout pour sortir un grand match face à l’Algérie », a-t-il déclaré. L’Algérie est donc prévenue. Les Zambiens ne viendront pas à Blida en s’avouant vaincus avant le début de la rencontre. Notons que les deux équipes s’affrontent demain au stade de Blida sous les coups de 20h pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN-2021.