La JSK connaît un week-end «patchwork» en matière d'évènements. De la plus heureuse à la plus triste, les occasions sont venues parallèlement marquer un club parmi d'autres qui sont privés de jeu à cause de la pandémie de Covid-19. Ce vide, qui n'est cependant pas synonyme d'inaction pour le club de la Kabylie et sa direction. Du gros travail est effectué allant des actions de solidarité avec les populations jusqu'à la recherche de joueurs à recruter pour la prochaine saison. Aussi, pour commencer avec les occasions tristes, il faut signaler que la JSK a été endeuillée ce week-end par la disparition tragique de son attaquant Hocine Gasmi, décédé d'un accident sur le terrain. Venu du MC Alger puis transféré à la JS Kabylie, en 1999, il a été un buteur de la division. Gasmi intéressait de près le RC Lens, mais il meurt à la suite de son dernier but marqué contre l'USM Annaba, dans le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Gasmi réussit à marquer un but de la tête, mais ne peut éviter un choc avec le défenseur adverse, Mourad Slatni. Gasmi retombe violemment sur la tête et perd connaissance. Il est transféré en urgence à l'hôpital de Tizi Ouzou, puis à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, mais il meurt de sa blessure à la tête. Ce fut une grande perte pour les milieux sportifs algériens. Toujours au chapitre des mauvaises nouvelles, il est à rappeler que le club de la Kabylie connaît la montée de la colère de ses effectifs depuis quelques jours. Le non-payement des salaires est à l'origine de l'ire des joueurs, qui ne croient plus en les promesses de leur président Chérif Mellal. à noter que celui-ci avait imputé la responsabilité de ces impayés aux sponsors qui ont accusé des retards dans le versement de l'argent à cause de la pandémie de Covid-19. Ce dernier leur avait promis de régler le problème avant l'Aïd, mais cela ne semble pas s'être traduit sur le terrain. L'on s'attend, ainsi, selon certaines indiscrétions, à une fronde des joueurs dans les prochains jours. Quant aux bonnes nouvelles, il convient de relever que la direction du club se remet, enfin, à son projet pour la JSK initié avec l'arrivée du président Cherif Mellal. C'est ainsi que le club a présenté ce week-end, le projet de son futur siège. La «JSK Tower» a été présentée, en effet, devant la presse par Kedjam, architecte et concepteur de la Tour. «JSK Tower» se situera au niveau de l'ancienne gare de Tizi Ouzou (Terrain de la JSK) et comportera, entre autres, une tour Hôtel de 250 chambres, un centre commercial de 7000m², des plateaux de bureaux de 5000m², des appart'hotel de 2000m², une salle de conférences de 700m², une salle d'exposition et d'artisanat de 400m², une salle de réception avec terrasse de 600m², deux piscines, deux salles de sport, deux restaurants gastronomiques, un restaurant panoramique au 23e étage et enfin un parking sur trois sous-sols de 400 places. Un chantier gigantesque qui ne peut que faire les affaires du club dans les années à venir.