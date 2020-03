Quatrième pays le plus touché dans le monde avec 11 178 cas et 491 morts, l'Espagne paie un lourd tribut au coronavirus et personne n'est épargné. Le média Ideal nous apprend ainsi que l'ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz (1995-2000), se

retrouve hospitalisé en soins intensifs à Madrid, avec un «pronostic grave». Fiévreux et souffrant de problèmes respiratoires, l'homme de 76 ans a été diagnostiqué positif au Covid-19 à 99%. Durant son mandat, les Merengue ont remporté deux de leurs 13 sacres en Ligue des Champions: en 1998, après 32 ans d'attente, et en 2000. En poste actuellement, Florentino Pérez lui avait ensuite succédé (2000-2006, puis depuis 2009).

Roland-Garros migre à l'automne

Face à l'épidémie de coronavirus et aux restrictions qu'elle impose, Roland-Garros a décidé mardi de migrer de la fin du printemps au début de l'automne, du 20 septembre au 4 octobre. Soit une semaine seulement après la fin théorique d'un autre tournoi du Grand Chelem, l'US Open. Roland-Garros devait initialement se dérouler du 24 mai au 7 juin. Mais «si personne aujourd'hui ne peut prévoir quelle sera la situation sanitaire le 18 mai prochain (date qui devait marquer le début des qualifications du tournoi, NDLR), les mesures de confinement en vigueur rendent impossible sa préparation et, par conséquent, son organisation aux dates initialement prévues», explique dans un communiqué la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi.

Hudson-Odoi quasiment guéri

Premier joueur de Premier League à être officiellement touché par le coronavirus, Callum Hudson-Odoi va bien mieux. En effet, l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, assure que l'ailier anglais est quasiment guéri. «Je suis heureux de dire que, dans le cas de Callum, il a fait de grands progrès et il se sent presque comme avant, ce qui est évidemment la nouvelle que nous voulons entendre, a révélé le coach londonien sur le site du club. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas ou ne pourra pas se remettre de ce virus, alors j'exhorte la communauté du football et du sport à continuer d'agir de manière responsable et de veiller à la santé des autres.»

Matuidi testé positif

En confinement depuis le test positif au coronavirus de son coéquipier Daniele Rugani, mercredi dernier, le milieu de terrain de la Juventus Turin Blaise Matuidi (32 ans, 23 matchs en Série A cette saison) a été annoncé mardi porteur de ce virus dans un communiqué officiel de la Vieille Dame. Déjà isolé chez lui, l'international français va «très bien» selon le champion d'Italie en titre. Sur le réseau social Instagram, sa femme a tenu à diffuser un message important. «Mon mari va très bien. Il n'a eu absolument aucun symptôme ni toux ni fièvre. Rien du tout. C'est pourquoi il est si important de respecter les recommandations et de rester à la maison», a lancé Isabelle Matuidi.

6 cas à l'Espanyol et 1 à l'Hellas

L'épidémie du coronavirus continue de se répandre dans le monde du football. Après l'annonce du test positif du milieu de terrain de la Juventus Turin Blaise Matuidi mardi, l'Espanyol Barcelone vient d'indiquer que 6 membres du club espagnol étaient porteurs de ce virus. De son côté, l'Hellas Verone a officialisé le test positif du milieu de terrain Mattia Zaccagni.

Les gros dons de Berlusconi et Agnelli

Ancien président du Milan AC (1986-2017), Silvio Berlusconi n'oublie pas sa Lombardie natale. En effet, l'actuel député européen a fait don de 10 millions d'euros pour construire un hôpital temporaire dans le but d'accueillir de nombreuses personnes infectées par le coronavirus. «Le président, Silvio Berlusconi a décidé d'aider la région de Lombardie, avec un don de 10 millions d'euros - les fonds nécessaires à la mise en place d'une unité de soins intensifs pour 400 patients au centre Fiera de Milan», a indiqué le parti politique Forza Italia sur Twitter. De son côté, la famille Agnelli, à la tête de la Juventus, s'est montrée aussi généreuse en débloquant également 10 millions d'euros à la protection civile, afin d'aider au niveau national, mais aussi à La Stampa-Specchio dei Tempi, une fondation basée dans le Piémont, très active dans cette crise sanitaire sans précédent qui a fait plus de 2 500 morts en Italie.