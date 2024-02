Les Journées théâtrales arabes ont battu leur plein au deuxième jour de leur programme. Au menu atelier de formation, conférence-débat et représentations théâtrales. En effet, la deuxième journée s'est lancée par l'ouverture de l'atelier consacré à la formation sur la scénographie, l'écriture et jeu d'acteur. L'après-midi a été réservé à la première conférence de cette 2eme édition autour de la situation du théâtre dans le monde arabe animée par Lakhdar Mansouri. Quant aux représentations théâtrales dans son volet compétition, c'était la rentrée en lice de deux pays hôtes, la Tunisie et le Soltanat de Oman qui ont présenté deux pièces intitulées «autre... chose» et «Enakib wallah Gharib» respectivement.

La pièce tunisienne, du metteur en scène Mohamed Kouas, relate la mésaventure de deux personnages «Man» et «Kan», deux rôles campés par Yahia El Faidi et Assala Kouas, oubliés à l'extérieur de la «boutique» par le propriétaire du magasin. Ils le suivent dans sa nuit avant de voyager. Un voyage dans lequel le public découvre la ville la nuit dans différents espaces. Et avec la différence d'espace, le regard du spectateur sur la ville, sur le citoyen, sur la situation du pays et ses contradictions variées: le voyage se termine par un retour au magasin sans penser à en ressortir. Ce qui est amusant dans cette oeuvre, c'est que les deux personnages de la pièce sont des mannequins en plastique destinées à exposer des vêtements sur une devanture de magasin. Ce sont deux personnages statiques dominés par le calme et le néant, mais le réalisateur Muhammad Kawas a fait revivre les deux personnages de son oeuvre. Quant à la pièce de Oman¡ du metteur en scène, Oussama Ezaid, elle traite de l'histoire de «Badr» qui est allé chercher des médicaments pour soigner sa mère souffrante. Il se retrouve au milieu d'une guerre qu'il ignore. Du coup, Il se trouve forcé de rester auprès d'un responsable militaire qui a perdu ses troupes.

Le dialogue est lancé malgré lui pour se raconter leur situation sociale et différentes étapes de leur vie. Pour la journée du samedi, soit la troisième du festival, un autre riche et varié programme était proposé au grand public à savoir la rentrée en lice du dramaturge palestinien Ghenam Ghenam par son spectacle «Palestine Bi Oum 3ayen Palestine», la pièce irakienne «3azrail» et la pièce algérienne «Helak Ichbilia» une adaptation de la pièce (le barbier de Séville). La dernière journée (dimanche) était réservée, à la formation, à une visite touristique et enfin à la proclamation des résultats du jury.

