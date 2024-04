L'amie de la Révolution algérienne Baya Dahmoune née « Briou André Alice Jeanne », veuve du moudjahid Mustapha Dahmoune, est décédée, a-t-on appris, hier, du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. En cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a exprimé « ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à ses compagnons de lutte, priant Dieu le Tout puissant de prêter patience et réconfort à ses proches ».