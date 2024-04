Les travaux de la Réunion spéciale du Forum économique mondial (Forum de Davos) ont débuté, aujourd'hui à Riyadh (Arabie Saoudite), avec la participation de l'Algérie, représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, indique un communiqué du ministère.Les débats prévus dans le cadre de cet événement, qui enregistre une participation de haut niveau de plusieurs pays, organisations internationales et régionales, portent sur trois principales thématiques : la coopération internationale, la croissance et l'énergie.Le ministre des Affaires étrangères devrait participer, dimanche soir, à une séance de débat sur les "dynamiques géopolitiques et la transition énergétique", où il passera en revue le rôle et la contribution de l'Algérie à la promotion et au renforcement de la sécurité énergétique dans son environnement régional et à l'échelle mondiale.Intervenant lors du premier jour des travaux, le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a insisté sur les priorités urgentes qui se posent actuellement, notamment le cessez-le-feu à Ghaza, l'acheminement des aides humanitaires et le rejet du déplacement forcé des Palestiniens hors de leur terre et de leur pays, selon le communiqué.Ce qui se passe à Ghaza dépasse de loin ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en termes de tueries et de destructions, a affirmé le Président Mahmoud Abbas, mettant en garde la Communauté internationale contre le risque d'assister à la plus grande catastrophe dans l'histoire du peuple palestinien si les forces d'occupation sionistes venaient à attaquer Rafah.Le président palestinien a conclu son intervention en appelant tous les pays du monde à reconnaître l'Etat palestinien et à lui permettre de devenir membre à part entière de l'ONU.