La première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 verra s'affronter l'Algérie et la Somalie au Stade Nelson Mandela, Alger, en novembre prochain, selon l'annonce faite par la Fédération algérienne de football (FAF). Le président de la FAF, Walid Sadi, a effectué une visite d'inspection au stade Nelson Mandela mercredi matin pour évaluer l'état de l'enceinte, en particulier la pelouse, en prévision du début de la campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le match de la première journée contre la Somalie est au centre de cette préparation, a précisé l'instance fédérale. Au cours de sa visite, Sadi a eu des discussions avec les responsables du stade Nelson Mandela et a exprimé le souhait que les travaux de rénovation, en particulier ceux liés à la pelouse, soient réalisés de manière efficace pour être prêts avant le début des éliminatoires de la CM26, a ajouté la FAF dans un communiqué succinct diffusé sur son site officiel. L'Algérie évoluera dans le Groupe G de ces éliminatoires de la CM26, aux côtés de la Guinée, du Mozambique, de l'Ouganda, du Botswana et de la Somalie. Un seul de ces pays obtiendra son billet pour la phase finale de cette compétition planétaire, qui sera coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les attentes sont élevées pour l'Algérie, qui vise à se qualifier pour cette prestigieuse compétition mondiale.