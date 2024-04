Les judokas algériens Dris Messaoud (-73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg) ont été sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois consécutive, à l'issue des combats de la deuxième journée des championnats d'Afrique 2024 (seniors individuels), disputés vendredi au Caire (Égypte).

Messaoud a battu en finale le Tunisien Aleddine Ben Chalbi, alors que Belkadi a dominé la Centrafricaine Nadia Matchiko Guimendego. Ces deux nouvelles breloques en vermeil portent la moisson algérienne à cinq médailles (3 or, 1 argent, 1 bronze).

Lors de la première journée disputée jeudi, les judokas algériens ont décroché trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze). La médaille d'or a été décrochée par Kaïs Moudetere (-66 kg), vainqueur en finale devant l'Égyptien Ahmed Abdelrahman, alors que celle en argent a été remportée par Houaria Kaddour (-48 kg), après sa défaite en finale de la Tunisienne Oumaima Bedioui. La médaille de bronze a été l'oeuvre de Faiza Aissahine (-52 kg).190 judokas représentant 34 pays dont l'Algérie, engagée avec 16 athlètes, prennent part à l'édition 2024 des championnats d'Afrique Individuels/Seniors, qui se déroulent jusqu'au 27 avril courant, dans la capitale égyptienne Le Caire, selon les organisateurs.

L'Algérie est présente avec neuf messieurs et sept dames, ayant effectué un dernier stage bloqué au Complexe olympique d'Oran pour peaufiner leur préparation en prévision de cet évènement.

Il s'agit d'Abderrahim Lalioui (-60 kg), Kaïs Moudetere (-66 kg), Dris Messaoud (-73 kg), Nour El Islam Larabi (-73 kg), Ahmed Rebahi (-81 kg), Lokmane Daroul (-90 kg), Abdallah Fala (-90 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) chez les messieurs.

Chez les dames, la direction technique nationale a sélectionné Houaria Kaddour (-48 kg), Faïza Aïssahine (-52 kg), Yamina Halata (-57 kg), Belkadi Amina (-63 kg), Douniazed Boughalbouz (-70 kg), Souad Belakhel (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg). Les judokas algériens participent à cet important évènement continental avec l'ambition de glaner un maximum de points dans la perspective d'une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Outre les Dris Messaoud (-73 kg) et Belkadi Amina (-63 kg), qui sont déjà bien partis pour atteindre cet objectif, d'autres athlètes comme Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) tenteront également leur chance, car le titre africain qui sera mis en jeu au Caire offrira pas moins de 700 points.