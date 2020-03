«Emploitic» et son partenaire « Central Test » ont organisé, hier, à Alger un forum dédié à l’utilisation des tests psychométriques dans les ressources humaines (RH). Outre la diffusion et la promotion des offres d’emploi sur son site (emploitic.com), cet organisme est un acteur majeur des solutions «Ressources humaines en Algérie-RH», tout en étant représentant officiel et exclusif de «Central Test» en Algérie.

A travers cette rencontre, ce connecteur de talents «Emploitic» auquel préside Djaffar Louai, s’est adressé à des professionnels, acteurs de la gestion de la RH, au sein des entreprises et organisations compétitives du tissu économique algérien. Proposant des solutions RH, et recrutement à 360°, il vise la vulgarisation des clés de réussite de l’implémentation du «e-testing» et l’atteinte rapide de ses objectifs, à l’ère de la digitalisation de l’entreprise. Il s’agit aussi d’évaluations, combinant l’analyse de la personnalité et des motivations avec des approches intégrant les intérêts, les capacités intellectuelles et les aptitudes spécifiques, ajoutés à l’intelligence émotionnelle.

La liste de ses prestations est riche et motivante sur plusieurs paliers. Citons la diffusion et la promotion des offres d’emploi, la gestion des projets de recrutement via le logiciel «Talenteo», la formation en ligne sur la plate-forme «elearning Ideo»… pour ne présenter que celles-ci.

Il est membre de l’alliance internationale «The Network» qui regroupe les sites leaders de recrutement dans plus de 130 pays en usant de 131 langues pour ce faire.

«Central Test», pour sa part, est un éditeur international de solutions en évaluation du potentiel humain. Au-delà des communs CV et entretiens d’embauche dans le processus de recrutement, les tests psychométriques, communément appelés «e-testing», s’avèrent être un puissant outil aux mains des décideurs, au service à la fois du «recrutement, de la formation, de la gestion de carrière», mais aussi de la prévention des risques psycho-sociaux.

La rencontre a été marquée par l’intervention de Mme Christine Contais-Morieux, Directrice commerciale chez «Centra Test», elle a présenté une communication sur les applications RH des tests psychométriques qui sont «plus qu’un support, un atout», s’est-elle évertuée à expliquer à un auditoire venu nombreux à cette conférence.

Approché par L’Expression, le DG de «Emploitic», Djaffar Louai a expliqué que ce forum a œuvré à «déduire une solution pour les décisions professionnelles de recrutement. Cette journée, qui se tient quatre ans après une première du même genre, a permis de définir comment tester la personnalité adéquate dans la responsabilité de la RH dans les entreprises.

A la question pourquoi les participants à ces travaux sont majoritairement des femmes, Louai a mis en avant «leur meilleure aptitude dans les relations humaines d’où la multiplication de leur nomination à ces postes de RH, à même de promouvoir la compétitivité d’une entreprise ambitieuse» dans son parcours.

Fidèle aux principes-mêmes de sa création depuis 15 ans, à savoir la promotion et la valorisation du marché de l’emploi en Algérie, «Emploitic» demeure à l’écoute permanente à la fois des demandeurs d’emploi, mais aussi des entreprises qu’elle accompagne par des solutions pratiques, toujours plus innovantes dans le recrutement, la formation et l’évaluation de leur capital humain. Tout ceci s’inscrit dans la digitalisation des pratiques RH, a-t-on fait savoir. Représentant exclusif en Algérie de «Central Test», «Emploitic» est aussi membre de «The Network», réseau mondial numéro un du recrutement en ligne.

En mai 2009, à l’occasion des 3 ans d’Emploitic, les solutions d’e-testing proposées par «Central Test» ont été présentées à plus de 80 DRH nationaux chargés de recrutement.