Alors qu’on mène des campagnes contre le suicide, les maladies à transmission hydrique, le cancer du sein, un phénomène des plus flagrants est vécu sous l’œil passif des responsables. Ce phénomène c’est la présence en quantité d’animaux domestiques qui errent et menacent le quotidien des citoyens. Même si ce constat demeure global et concerne la totalité des agglomérations du pays, à Bouira il tend à s’accentuer. Tout le monde a en tête ce sanglier qui a semé la panique au niveau de la cité dite des Allemands et, plus récemment, le quartier Belmahdi. Ces animaux sauvages viennent se nourrir dans les poubelles jetées partout par des citoyens inconscients.

Des hordes entières infestent le jardin public situé à moins de 50 mètres du siège de la wilaya. Même si l’association des chasseurs a été sollicitée pour réduire les risques, il reste que jusqu’à hier aucune opération d’abattage n’a été concrétisée. Plus grave encore quand ces animaux affichant des signes de maladie rodent aux alentours de l’hôpital où les gens sont plus fragiles. Chaque jour qui passe, nous révèle des dysfonctionnements à vous donner le tournis.

En 2019, l’Algérien est amené à parler de chiens et de bêtes errantes qui envahissent l’espace.

Les villes, mais aussi les villages, pullulent de chiens en quête de nourriture.

A l’origine, ces bêtes étaient exploitées dans le gardiennage des chantiers en réalisation. Sitôt les travaux terminés, les utilisateurs les lâchent dans la nature. Bouira et à l’instar des autres agglomérations du pays n’échappe pas à cette situation. Depuis l’été dernier un phénomène rare est venu marquer Bouira. Tout le monde aura remarqué la prolifération des chiens errants aux quatre coins de la ville.

Ces bêtes jusque-là gardées dans les chantiers en construction désertent leurs locaux pour venir se regrouper chaque matin devant les poubelles en quête de nourriture.

La suspension des campagnes d’abattage, après l’accident qui avait en mai dernier fait un blessé, un enfant du quartier «les Allemands» avait été touché par le tir d’un agent de la brigade communale en charge de tuer les chiens errants.

En plus d’être un relais aux maladies, les zoonoses, ces bêtes errantes sont un vrai danger aux milliers d’élèves qui, chaque matin, rejoignent leurs écoles respectives. Cédant à la panique dès la vue d’une horde, les enfants courent dans tous les sens et s’exposent aux multiples dangers de la route.

A la tombée de la nuit, mais aussi aux premières lueurs du matin, les adultes se rendant aux mosquées de la ville se plaignent de cette présence en masse de chiens dangereux.

Le nouveau maire de Bouira, lors d’une rencontre, a promis d’activer la brigade canine de la commune.

La responsabilité de cette situation incombe aux propriétaires des chantiers qui ne se soucient point de la sécurité des passants et des habitants limitrophes. «Une fois le chantier fini, on libère ces bêtes affamées qui investissent la rue en quête de nourriture.»