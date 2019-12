Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,en visite de travail au Commandement de la Gendarmerie nationale a d’emblée déclaré lors d’une réunion avec les cadres et les éléments du Commandement de la Gendarmerie nationale : «De prime abord, il m’appartient de dire que les élections présidentielles du 12 décembre 2019 traceront les repères de l’Etat algérien nouveau auquel ont tant aspiré les générations de l’Indépendance. » Une Algérie que le vice-ministre de la Défense souhaite «(…) aux valeurs novembristes ancrées qui fait de l’intérêt de la patrie l’ultime finalité et des ambitions du peuple algérien pour une vie digne, au sein du progrès, de la sécurité et de la stabilité le plus noble objectif. Des objectifs pour lesquels sont tombés en martyrs nos valeureux Chouhada et se sont sacrifiés nos braves moudjahidine».

« Nous protégerons le peuple »

Soutenue par son peuple, l’ANP, promet le vice-ministre, restera le rempart de tous les complots ; il soutient à ce propos «L’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale, qui a souvent mis en garde contre les complots et les machinations qui se trament contre l’Algérie et son peuple, restera toujours prête à faire face à tous ceux qui complotent contre la patrie et qui lui veulent du mal, soutenue dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien. » Il ne manquera pas d’assurer que «l’Armée nationale populaire œuvre également à demeurer le gardien protecteur fidèle de cette terre bénie, qui mérite que son armée protège toutes ses contrées et se déploie nuit et jour le long de ses étendues frontières nationales».

Le vice-ministre de la Défense a tenu également à souligner que « le Haut commandement de l’Armée nationale populaire poursuivra son accompagnement du peuple algérien et des institutions de l’Etat jusqu’au déroulement des élections présidentielles, à travers son appui total aux sincères efforts consentis afin d’aboutir de nouveau à la renaissance et au progrès de l’Algérie, grâce aux plus fidèles et dévoués parmi ses enfants, notamment les jeunes qui sont, en tout temps, l’atout et la réserve de la nation ».

Rendez-vous avec le destin

Mais aspire, le vice-ministre : « Ces jeunes en qui nous augurons bon présage pour le présent et l’avenir du pays, afin qu’ils soient à la hauteur de la lourde responsabilité et des défis rencontrés, et pour qu’ils suivent la voie de leurs braves ancêtres qui ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher pour l’Algérie et uniquement l’Algérie.»

Dans ce chapitre, le vice-ministre usant d’un lexique ferme et déterminé pour s’adresser à ceux qui tentent de perturber le cours des élections du 12 décembre en leur rappelant « j’ai donné des instructions fermes à l’ensemble des composantes de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité portant sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité, et de veiller à garantir une sécurisation totale de ces élections afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays, d’accomplir leur droit et devoir électoral dans un climat de sérénité et de quiétude », il avertit encore une fois « de faire face, avec la force de la loi, à quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée décisive dans le parcours de l’Algérie et troubler ce rendez-vous électoral important et décisif, et ce, dans le cadre de l’immense responsabilité nationale que nous sommes fiers d’assumer pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de notre pays, qui mérite, aujourd’hui et chaque jour, que nous le protégions en toutes circonstances et quelles qu’en soient les sacrifices consentis, afin d’honorer notre engagement envers Allah, la patrie et le peuple ».

Concernant justement la couverture sécuritaire des élections, le vice-ministre s’est notamment adressé à la Gendarmerie nationale en soulignant : « Dans ce contexte, je tiens à parler plus particulièrement du corps de la Gendarmerie nationale, qui contribue efficacement dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans notre pays, en tant que trait d’union extrêmement important avec le peuple», notamment, ajoute-t-il, «dans les zones rurales et suburbaines où les éléments de la Gendarmerie nationale sont en contact quotidien avec leurs concitoyens, ce qui requiert de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les unités de l’Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, de prendre toutes les dispositions afin de sécuriser totalement les centres et bureaux de vote à travers toutes les régions du pays, ainsi que les bureaux itinérants dans les régions reculées, afin de garantir la réussite des prochaines présidentielles, au service de la patrie et de son intérêt suprême».

Le général de corps d’armée a exprimé sa conviction que les enfants de ce peuple nationaliste et authentique, marqueront leur époque, à travers leur participation massive à ce rendez-vous électoral décisif. Il assure à ce propos : «Nous sommes pleinement convaincus que vous, enfants de ce peuple patriotique et authentique, qui représentez la fierté de l’Algérie, marquez aujourd’hui, par votre participation massive à ce rendez-vous électoral important, voire décisif, une grande épopée au service de votre patrie l’Algérie, que l’histoire gravera et que la mémoire collective de la société algérienne préservera. »

Orgueil et fierté

Et c’est par des paroles de sagesse venant d’un homme d’une grande et longue expérience, que le général de corps d’armée a conclu son intervention en soutenant : « Enfin, je voudrais indiquer que dans la vie des nations et des peuples, il existe des générations qui se sont donné rendez-vous avec le destin, afin de façonner leur histoire par elles-mêmes et d’en tracer les jalons suivant leur volonté et leurs ambitions, comme l’ont fait les grands hommes de Novembre, qui ont conféré à l’Algérie orgueil et fierté et une éternelle gloire. » C’est ainsi conseille-t-il que «doit se comporter la génération d’aujourd’hui, parmi les enfants de la nation, afin de se mettre aux côtés de leurs frères au sein de l’Armée nationale populaire, hommes et femmes honorables et dévoués, qu’Allah a mis à la disposition de l’Algérie pour se tenir en rempart solide face à tous les conspirateurs, qui ne réussiront jamais à souiller cette terre bénie». C’est là un devoir sacré et «un legs précieux qui nous incombe à tous, peuple et armée, afin de rester fidèles aux incommensurables sacrifices consentis par nos vaillants Chouhada ». Pour le vice-ministre, mais aussi pour tout Algérien l’Algérie terre des martyrs demeura un grand pays et un symbole de la dignité.