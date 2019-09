Après le blocage qui n’a pas trop duré, la commune d’El Karma a, désormais, un nouveau maire, Kaïd Ramzy. D’obédience RND, le nouveau maire d’El Karma vient d’être installé dans ses fonctions en remplacement de l’ex-P/APC, Benyamina Moussa, arrêté et poursuivi pour le délit lié à la mauvaise gestion. Ayant à peine pris ses fonctions, le nouveau maire de cette petite localité, située dans le sud-ouest d’Oran, s’engage dans plusieurs chantiers dont entre autres la prise en charge des problèmes de nettoiement, l’éclairage public. Tout comme il s’est engagé à réunir, dans les jours à venir, le mouvement associatif afin de débattre communément des problèmes de la jeunesse et autres points ayant terni l’image de cette commune ayant été marquée par une mauvaise gestion ambiante et d’autres problèmes inhérents à ses ex-responsables dont plusieurs font l’objet de poursuites judiciaires, alors que d’autres arrêtés, attendent leurs procès. Le dernier en date est celui de l’avant-dernier maire qui a été écroué, en compagnie de son épouse, l’ex-SG de la même commune et 14 autres personnes, par le procureur du tribunal d’Arzew.

Les mis en cause sont poursuivis pour conclusion de transactions en violation du Code des marchés publics, surfacturation et fraude fiscale. Une telle affaire n’est pas comme les autres. Elle porte le sceau de la lutte contre la corruption, devenue, depuis de longues années, un simple sport de routine dans une wilaya où l’on a injecté des milliards de dinars dans le cadre de son développement pour faire en sorte au final, que des «élus» se sucrent sans anorexie en détournant tout ce qui est monnayable.

Arrêté en fin mai dernier suite à un examen portant sur des affaires de corruption, déclenché par la brigade économique et financière près la sûreté de wilaya d’Oran, le président de cette APC a été déféré par-devant le juge d’instruction de la 1ère chambre du tribunal d’Arzew au même titre que plus d’une dizaine d’autres personnes impliquées. En garde à vue au commissariat central depuis leur arrestation par les agents de la brigade de recherche et d’intervention, les mis en cause ont répondu devant le juge d’instruction des faits retenus à leur encontre, lesquels se rapportent pratiquement à des affaires de marchés publics, de commandes de services et de foncier industriel. En plus du maire de cette bourgade, sa femme, a également été poursuivie dans cette affaire, le secrétaire général de la commune, deux élus dont un vice-président, et le président de la commission des marchés, six entrepreneurs et chefs d’entreprise, dont un concessionnaire d’engins Btph proche de l’homme d’affaires Ali Haddad. Pour ce dernier dossier, les enquêteurs de la BEF ont mis à nu plusieurs irrégularités, dont en premier lieu la surfacturation des commandes, dans une transaction conclue entre la commune d’El Kerma et ce fournisseur établi dans l’Oranie, portant acquisition d’un lot d’engins Btph au bénéfice du parc roulant communal. D’autres chapitres ont étoffé ce dossier portant le cachet rouge de la corruption et du détournement de deniers publics, dont la passation de commandes publiques, réalisation de projets ou prestations de service, en violations des dispositions du Code des marchés publics, octroi d’indus privilèges, faux et usage de faux en écritures publiques. Dans le sillage de cette large enquête, des interpellations et des perquisitions menées par les services de sécurité en exécution de mandats délivrés par le parquet près la cour d’Oran.