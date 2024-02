Une délégation composée d'industriels iraniens a visité le complexe Sider El-Hadjar Annaba, a rapporté la direction du complexe. Les industriels étaient accompagnés, a précisé la même source, de représentants du ministère iranien des Mines, de l'ambassade iranienne en Algérie et de représentants du ministère algérien de l'Énergie et des Mines, ainsi que des représentants du groupe Imetal. Accueillie au siège de la direction du complexe Sider El Hadjar, par le P-DG, Karim Boulayoune et de son staff directoire, la délégation a reçu une présentation complète de l'institution. Les discussions entre le staff dirigeant du complexe Sider et les membres de la délégation, se sont articulées autour des modalités de coopération futures entre les deux parties dans le domaine de l'échange d'expériences, a précisé la même source. À noter que la délégation, accompagnée des cadres de l'entreprise, a effectué une visite de terrain dans plusieurs unités du complexe, de l'unité de préparation et de frittage des matières premières (PMA), le générateur d'oxygène numéro 1 (ACO1), le haut fourneau N°2 et l'unité de laminage à chaud (LAC). Cette visite guidée a permis aux industriels iraniens d'avoir un aperçu sur l'industrie sidérurgique du complexe El Hadjar et surtout, la qualité et la performance du produit sidérurgique algérien. Des atouts qui ont, convient-il de le souligner, valu au complexe Sider El Hadjar d'Annaba, de décrocher les certifications «ISO», pour ces produits, composées de produits finis et semi-finis. Des produits qui sont exportés dans plusieurs pays d'Afrique et du Moyen- Orient entre autres. À souligner que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement entre l'entreprise Sider El Hadjar et les industriels de la République islamique iranienne, avec pour objectif une collaboration en matière d'échange des expériences entre les deux pays. Il faut noter que l'industrie sidérurgique en Algérie, jouit d'une place importante dans le monde, notamment pour le complexe Sider El Hadjar, dont la renommée en le domaine remonte à plusieurs décennies déjà. Étant le fleuron de l'industrie sidérurgique à l'échelle continentale, Sider El Hadjar s'est taillé une place dans la cour des grands. Car, faut-il le rappeler, cette délégation des industriels iraniens n'est pas la première à rendre visite au complexe Sider. En 2022, une délégation de l'Union arabe du fer et de l'acier (Uafa), représentant plusieurs sociétés, à savoir les égyptiens Hadid Ezz et Alexandrie Réfractaires, la société libyenne du fer et de l'acier et la société tunisienne El Fouledh, a rendu visite au complexe sidérurgique d'El-Hadjar. Cette première initiative des entreprises nord-africaines, rappelons-le, est intervenue dans le cadre d'un rapprochement avec des entreprises sidérurgiques algériennes, avec pour objectif une collaboration dans divers domaines. À l'issue d'une visite guidée dans certains ateliers, les membres de la délégation de l'Uafa, ont, rappelle-t-on encore, rencontré les premiers responsables du complexe avec qui ils ont conclu des accords liés à l'échange d'expériences entre autres. Cet engouement pour l'expérience algérienne dans le domaine de la sidérurgie, traduit nettement la maîtrise algérienne de cette industrie de haute qualité, que le complexe sidérurgique Sider El Hadjar à Annaba, ne cesse de développer faisant ainsi de lui le symbole de l'industrie lourde et la base de la sidérurgie nationale et internationale. En témoigne cette belle envolée pour le complexe Sider El Hadjar qui, en mettant le cap sur cet éventuel partenariat avec ce pays persique, confirme sa détermination de préserver sa place de géant de l'acier en Algérie.