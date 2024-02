Le Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies se tiendra à Constantine du 20 au 23 février à l’hôtel Marriott pour sa quatrième édition. Les organisateurs de cette manifestation économique et technologique promet des nouveautés et pas des moindres puisqu’ on annonce la participation de grandes entreprises et de nouveaux exposants pour la première fois au Salon Builtec. L’on note également « la participation de nombreux conseils de wilaya relevant de l’Ordre des architectes » avec l’offre d’un espace dédié à l’exposition d’œuvres architecturales « en plus de l’organisation d’une journée d’étude en coopération avec l’Association nationale des architectes sur les progrès technologiques dans le secteur du bâtiment, au même titre que l’organisation d’une journée technique en partenariat avec l’Aprue sur l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Dans une communication, le salon est présenté comme étant « un évènement organisé chaque année dans le but de promouvoir l’innovation et l’utilisation des technologies modernes ». Un évènement a –t- on souligné qui « aide les participants à découvrir de nouvelles technologies ».

Lors de la tenue de cette manifestation, « les exposants peuvent partager leurs idées innovantes avec le public et cela leur permet de se tenir au courant des nouveaux produits et services disponibles sur le marché national ». Il s’agit en d’autres termes d’une plate-forme qui engage les professionnels de l’industrie de collaborer pour permettre de commercialiser plus rapidement leurs innovations. « Ce Salon constitue une excellente opportunité d’investissement pour quiconque souhaite rester compétitif sur un marché en plein essor », ajoute la correspondance, notamment que les exposants interviennent avec « une variété d’idées innovantes pouvant être appliquées à presque tous les secteurs industriels et commerciaux du domaine de la construction ». Autrement dit, ce salon qui connaît chaque année un succès considérable est également un lieu « riche en informations utiles pour découvrir les dernières nouveautés dans le domaine numérique », mais c’est aussi « un espace dans lequel naîtront de nombreuses innovations prometteuses grâce au travail collaboratif réalisé par chacun en relation avec l’entreprise organisatrice MediaSmart ». Builtec est considéré « comme l’endroit idéal pour découvrir les dernières inventions technologiques dans le secteur de la construction qui peuvent contribuer à améliorer considérablement la vie quotidienne des citoyens ». À cela on peut également dire que cette manifestation est un espace pour l’émergence des start-up et l’intelligence artificielle.