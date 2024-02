Exprimant les premiers résultats des actions de réformes et des mesures de restructuration des secteurs stratégiques, l'activité industrielle inscrit des avancées indiscutables, faisant état, selon l'enquête de l'ONS, d'un «accroissement appréciable de +7,1% au cours du troisième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, caractérisée par une hausse de 4,9%, situant ainsi la variation aux neufs mois de l'année à + 5,6%». Il y a lieu de souligner que ces résultats découlent d'un travail colossal de concertation et de dialogue avec les grands groupes industriels durant ces dernières années, qui a abouti à l'établissement des traitements et des solutions applicables pour redresser le secteur. Ce qui explique en partie la période de stagnation qui a marqué l'activité industrielle durant les exercices précédents. Cette dernière a servi essentiellement à adapter les nouveaux mécanismes de gestion et de développement à la situation réelle du terrain dûment évaluée par les états des lieux établis. C'est ce qui a permis d'édifier des feuilles de route et des prévisions en fonction des capacités et des moyens recensés. C'est dans ce contexte qu' après une relative stagnation observée au trimestre précédent, «le secteur de l'énergie se ressaisit et inscrit un taux de +7,6% durant ce troisième trimestre, la production au niveau du secteur des hydrocarbures rebondit de nouveau et enregistre une variation de + 4,5% durant ce troisième trimestre». Dans la même tendance, impactée positivement par l'entrée en exploitation du gisement stratégique de minerai et de fer, la production au niveau des mines et carrières ainsi que de celle des Ismmee se redressent et atteignent des taux de +12,8% et de +12,3%. Il faut dire que les programmes de développement et des actions de réformes se sont particulièrement axés sur l'activation de ces leviers industriels, en vue d'apporter à la production nationale une réponse efficace en matière d'approvisionnement.

De même importance, la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, la facilitation d'accès au foncier industriel, et les réformes bancaires et fiscales, ont contribué considérablement, à réamorcer l'activité des secteurs porteurs de valeur ajoutée. Une approche qui a eu des résultats probants sur les activités stratégiques de l'économie nationale, confirmant l'émergence d'une nouvelle ère industrielle, axée sur l'objectif de la diversification de l'économie nationale, et sur l' importance de jouer un rôle prépondérant sur la scène économique régionale et internationale.

À ce titre, ces avancées constituent des indicateurs qui serviront à établir les prévisions nécessaires en matière de besoins pour le développement et la croissance économique, mais également pour le déploiement des produits algériens sur les marchés étrangers.

À ce titre, la production des matériaux de construction enregistre une nouvelle hausse de +10,5% durant ce troisième trimestre. Sur le même élan, des hausses appréciables ont concerné les industries agroalimentaires (+6,5%) ainsi que ceux du bois (+49,5%). Alors que les industries des textiles affichent un taux de +2,5%.Tandis que la production des industries chimiques régresse d'un taux de -10,1% durant ce troisième trimestre 2023.

Les industries des cuirs affichent pour le deuxième trimestre consécutif une baisse de 36,6% après celle de -30,1% observée au trimestre précédent.