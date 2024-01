La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse se poursuit à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Jusqu'à hier, près de 80% du cheptel bovin de la wilaya a été vacciné grâce à la mobilisation des autorités locales et des services concernés, notamment les services agricoles et les services vétérinaires. Parallèlement à la vaccination qui sera renforcée par une seconde campagne à partir d'aujourd'hui, des mesures urgentes ont été prises afin d'endiguer cette maladie ravageuse si elle n'est pas prise en charge de manière efficace. En matière de chiffres, la campagne qui touche à sa fin a concerné quelque 48 462 têtes de bovins appartenant à quelque 4 516 éleveurs répartis sur toutes les communes que compte la wilaya de Tizi-Ouzou. Toujours au registre des statistiques, les services vétérinaires ont déjà reçu cinquante mille doses du vaccin contre cette maladie qui touche le cheptel bovin alors qu'un autre quota prévu pour pas moins de quatorze mille doses vient d'être réceptionné et sera distribué dans les heures qui viennent. Pour une plus grande efficacité de la campagne de vaccination, l'on dénombre pas moins de soixante et onze (71) vétérinaires mobilisés sur le terrain. En fait, les services agricoles ont mobilisé seulement 25 vétérinaires aux côtés des privés car, explique-t-on, le reste a été mobilisé pour une mission délicate à savoir la surveillance accrue des abattoirs. Une surveillance qui fait partie d'ailleurs d'une large batterie de mesures préventives prises à l'apparition de la maladie dans le cheptel. D'autres décisions ont ainsi été prises à savoir la fermeture des marchés hebdomadaires d'ovins et de bovins parallèlement à une grande restriction et surveillance des déplacements de cheptel à travers les routes. Une opération menée en collaboration étroite avec les services de sécurité très mobilisés pour la réussite de l'opération.

Au chapitre de l'apparition de la maladie dans la wilaya de T zi Ouzou, il convient de souligner que le premier cas a été signalé chez un agriculteur de la commune de Larbaâ Naït Irathen et Tizi Rached qui a introduit un bovin dans l'abattoir de Tala Athmane. Un cas découvert grâce à la vigilance des vétérinaires qui ont diagnostiqué la maladie et déclaré la maladie tout à ses débuts. Selon une traçabilité effectuée par les services concernés auprès de l'éleveur en question, la maladie a été importée d'un marché d'une autre wilaya du pays. À présent, l'on dénombre huit (8) foyers notamment à Tizi Rached, Taboukert, Bouloughou, Mekla, Chaäyev, Aït Lâaziz à Bouzeguène.

Enfin, les services concernés rassurent les éleveurs qu'ils invitent à suivre à la lettre les consignes et les orientations. La fièvre aphteuse a un taux de mortalité très faible grâce au suivi constant avec une opération d'indemnisation qui suivra dès que la maladie est indiquée.