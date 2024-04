Le milieu de terrain algérien Ramiz Zerrouki, a participé au sacre de son équipe Feynoord Rotterdam, ce dimanche, en finale de la Coupe des Pays Bas contre le NEC Nimègue. L’ancien joueur du FC Twente a été l’un des grands artisans de cette victoire du Feynoord, rendue possible grâce un but marqué à la 59’ par Igor Païaxoa. Arrivé l’été passé, le joueur formé à l’Ajax Amsterdam s’est beaucoup donné dans cette empoignade, décrochant une note remarquable de match. Zerrouki qui a ainsi décroché son premier trophée avec sa nouvelle formation et le premier de sa jeune carrière, a obtenu un 7, 5/10 mérité. « C’est un honneur pour moi d’avoir obtenu ce trophée, il signifie beaucoup car c’est mon premier avec Feynoord. Je suis venu pour gagner des titres et cette Coupe des Pays-Bas est déjà un bon commencement », dira Ramiz très fier de sa performance collective et personnelle avec son club. Pour rappel, Zerrouki s’est déjà distingué en phase des poules de la Ligue des Champions en marquant, notamment un joli but, lors de la victoire de son équipe contre la Lazio de Rome, sur le score de trois buts à un.