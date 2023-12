La mine de fer de Ghar Djebilet est à nouveau sous les feux de la rampe et y reviendra sans doute souvent. Comment peut-il en être autrement? Ce géant minier de pointure mondiale est, en effet, une des locomotives du Plan de relance économique initié par le président de la République dont les contours ont été esquissés au mois d'août 2020. Un choix qui s'est imposé au vu de ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, mais aussi parce qu'il donne un nouveau cap à l'économie nationale, dont il sera en principe le «bras armé». C'est donc tout à fait légitime qu'il soit remis sur le devant de la scène. Cela s'est fait dans le cadre de l'examen de son projet d'exploitation. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à ce propos, les responsables des groupes chinois qui y sont associés. La délégation chinoise comprenait des représentants du consortium chinois «CMH», partenaire du groupe «Sonarem» dans le cadre du projet d'exploitation de la mine de Ghar Djebilet. Elle avait à sa tête le président du consortium, Zhou Zhipeng et le vice-président du groupe chinois «Shanghai Delong steel». L'examen de l'état des relations de coopération entre le consortium chinois «CMH» et le groupe «Sonarem» portant exploitation de la mine de Ghar Djebilet, était au coeur de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence du P-DG du groupe «Sonarem» et du P-DG de l'Entreprise nationale de fer et de l'acier «Feraal» (filiale de Sonarem), ainsi que de cadres du ministère et de «Feraal». Il a été question de passer en revue les opportunités de coopération et d'investissement actuelles et futures. L'industrie manufacturière et la production de produits finis et semi-finis en fer et en acier ont, notamment été évoquées. Les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'exploitation du minerai de fer extrait de la mine de Ghar Djebilet ont été, à cet effet, passées à la loupe par le ministre de l'Énergie et des Mines et le responsable du complexe «Shanghai Delong Steel». Un partenaire de premier plan à la hauteur de ce que représente Ghar Djebilet. Il faut souligner, en effet, que «Shanghai Delong Steel» est l'un des plus grands complexes chinois dans le domaine de la sidérurgie, avec une production annuelle estimée à 35 millions de tonnes par an, un chiffre d'affaires estimé à 35 milliards de dollars et une main-d'oeuvre de 46 000 employés, outre plusieurs investissements en dehors de la Chine. Le niveau «exceptionnel» atteint par les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie et des mines, a été mis en exergue à cette occasion par les deux parties qui ont réitéré leur «détermination à aller de l'avant afin d'intensifier les échanges et les visites en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération visant à approfondir le partenariat entre les entreprises minières des deux pays», ont indiqué, dans un communiqué, les services de Mohamed Arkab. La disponibilité de l'Algérie à développer et à approfondir cette coopération avec les entreprises chinoises dans le domaine minier et métallurgique, à l'instar du projet de la mine de Ghar Djebilet et de son exploitation, à travers le soutien de la réalisation de projets communs dans les industries de transformation dans un proche avenir, pour approvisionner l'industrie nationale en sidérurgie et exporter l'excédent, a été soulignée à cette occasion par le ministre de l'Énergie et des Mines. À propos de l'exploitation de la mine de fer de Ghar Djebilet, il faut rappeler qu'une convention de partenariat a été signée, le 24 juin dernier au siège de la wilaya de Tindouf, entre l'Entreprise nationale de fer et de l'acier (Feraal) et le consortium chinois CMH. Elle a pour objectif de créer deux sociétés mixtes algéro-chinoises. La première pour l'exploitation de la mine de Ghar Djebilet à Tindouf, et la seconde pour la réalisation d'un complexe de transformation des minerais de fer de la mine de Ghar Djebilet en matériaux semi-finis (dalles), dans la wilaya de Béchar. Cet accord vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an à partir de la mine de Ghar Djebilet-Ouest à l'horizon 2026, avant d'atteindre une capacité d'extraction annuelle de 50 millions de tonnes de minerai de fer à l'horizon 2040.