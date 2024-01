C'est ce qu'a ordonné le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue dimanche. Au terme de cette décision, tout le foncier industriel résiduel se trouvant dans le pourtour du complexe Sider El Hadjar, doit être récupéré et orienté vers de nouveaux projets d'investissement, sous forme de concession, après finalisation de la concrétisation du projet d'investissement selon le cahier des charges. Dans ce contexte, et en application des instructions du président, le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, a tenu hier, une réunion élargie, regroupant le président directeur général (P-DG) du groupe Sider et les membres de la commission de désignation des actifs résiduels du complexe d'El Hadjar, afin de mettre en oeuvre, les procédures de récupération du foncier se trouvant aux alentours du complexe a indiqué, hier, un communiqué de la wilaya d'Annaba. Au lendemain de cette réunion, une visite d'inspection du foncier devant être récupéré a été effectuée, hier, en présence dudit P-DG, de plusieurs autres directeurs, dont entre autres celui de l'industrie, le cadastre, les Domaines et les travaux publics, a ajouté la même source. Cette décision intervient dans le but d'améliorer la transparence dans le traitement des demandes de foncier industriel, a souligné ledit communiqué.