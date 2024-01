C’est ce qu’a déclaré le directeur général du CPA d’Annaba, lors de la rencontre régionale organisée, ce week-end, au complexe Sabri d’Annaba. S’exprimant à ce sujet, le dit DG, Ali Kadri, a fait savoir que cette introduction, traduit l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics, et notamment le président de la République Abdelmadjid Tebboune au marché financier. Il a affirmé que la vente d’actions de cet établissement banquier, dans le cadre de l’ouverture de son capital, en vue de son introduction à la Bourse d’Alger «concerne les citoyens résidant en Algérie, la clientèle du CPA et les entreprises algériennes qui opèrent sur le territoire national».

Pour le premier responsable du ce département financier, c’est un événement historique «nous avons finalisé toutes les étapes et nous sommes en phase de sensibilisation sur le processus d’ouverture du capital qui concerne, outre la clientèle du CPA», a fait savoir le responsable et d’expliquer «Notre objectif est, à travers notre clientèle, dans laquelle on va investir et en même temps en notre population à travers leur achat d’actions», a expliqué le directeur général du CPA, qui a souligné la bonne réputation de cette banque, ses performances et les bénéfices non négligeables réalisés chaque année «il est leader en Algérie depuis 1969, c’est pourquoi on va apprendre à la société algérienne la culture de la Bourse». Il investit depuis chez lui (…), a expliqué l’interlocuteur. « Notre rôle, aujourd’hui, est d’expliquer l’opération de cette vente des actions», a dit Ali Kadri. Dans ce contexte, le banquier a fait un état relativement détaillé du processus de vente qui débutera du 30 janvier au 28 février prochains, une durée susceptible d’être prolongée en fonction de la demande. Il a fait savoir que le nombre d’actions qui constituent le capital social de CPA est de 200 000 000 avec une valeur nominale de l’action à

1000 DA, soit une ouverture limitée à 30% du capital social de l’établissement financier.

La mise en vente de 22 millions d’actions, dans une première phase, au prix de 2300 DA l’action, pourrait être augmentée à 60 millions au maximum, si les demandes de souscription dépassent le nombre d’actions mises en vente, a-t-on expliqué. Les intermédiaires en opérations de Bourse chargés de la vente seront principalement les banques publiques : les actions de la société seront cotées en Bourse après la clôture de l’opération, conformément à la réglementation boursière, a-t-on ajouté. Intervenant au titre de l’ouverture de cette rencontre régionale, Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba, a salué cette stratégie d’ouverture du capital du Crédit populaire d’Algérie (CPA). Un processus supervisé par le président Tebboune. Une première mesure en Algérie, qui met les institutions financières du pays au diapason des évolutions et des mutations de la scène financière mondiale. Dans son intervention, le wali d’Annaba a mis en relief cette mutation dans le secteur financier à travers cette salutaire initiative gouvernemental, qui dénote les efforts des pouvoirs publics à intégrer le nouvel ordre mondial.

À souligner que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisées en prévision du lancement du processus d’ouverture du capital du CPA, qui visent à sensibiliser les opérateurs économiques ainsi que les clients de la banque sur l’importance économique de cette opération, portant avec elle des impacts positifs pour l’entreprise économique propriétaire des actions. Ont pris part à cette rencontre de sensibilisation et d’information, sur les mécanismes d’achat et de négociation des actions, et les avantages qui découlent du processus, et ce au profit de l’établissement bancaire et de ses clients, des cadres du CPA, des experts et des opérateurs économiques représentant des wilayas de la région est du pays, dont ceux d’Annaba, Tébessa, Guelma, Skikda, El Tarf et Souk Ahras.