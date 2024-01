Ces préparatifs ont mobilisé l’ensemble des responsables des secteurs concernés, qui au terme de la réunion qui les a regroupés avec le chef de l’exécutif, ont été sommés sur le fait que le droit à l’erreur n’est point toléré. Pour ce faire, les différents acteurs dont relèvent les prérogatives de préparation du mois sacré se sont lancés dans une course contre le temps. En effet, à quelques semaines du mois de Ramadhan, le temps n’est plus à la traîne. Car, pour le wali d’Annaba, le Ramadhan se prépare et les dernières semaines doivent être consacrées à la finalisation des dernières retouches. D’où ce travail de fourmilière qui caractérise les administrations impliquées dans cette opération de préparatifs du mois sacré.

Ces derniers consistant essentiellement en les actes de solidarité, dont le versement de la subvention de solidarité. Une aide financière devant aider un tant soit peu les familles nécessiteuses à passer un mois de Ramadhan dans la dignité. Dans ce contexte, il a été fait état de la réception de 8 848 dossiers de demandeurs de la subvention de solidarité.

Des dossiers qui doivent faire l’objet d’une minutieuse vérification. Une opération qui tire presque à sa fin pour ficeler le nombre exact des bénéficiaires de cette aide financière estimée à 10 000 DA. Toujours dans le contexte de la solidarité ramadhanesque, il a été retenu la distribution de 5 000 couffins de Ramadhan par le secteur des affaires religieuses. Un chiffre pouvant être revu à la hausse, en fonction des dons des bienfaiteurs. En plus de l’ouverture de 2 restaurants de la Rahma, d’une capacité de 7000 repas pour les démunis. À souligner que le secteur des affaires religieuses, de la culture et de la jeunesse et des sports, vont s’impliquer dans des opérations de sensibilisation contre le gaspillage, à travers des programmes mis en place, dans le cadre d’un travail de coordination. Pour sa part, la direction du commerce et de la promotion des exportations a ficelé la liste des souks Errahma.

Cette action salutaire est devenue une tradition spécifique du mois sacré. Ainsi, sept marchés d’Errahma, dont deux seront implantés à la commune d’Annaba et les autres répartis à travers les communes d’ El Bouni, El Hadjar, Berrahal, Aïn El Berda, au marché hebdomadaire et Chétaibi. Ces espaces de vente de proximité, devenus légion pendant le mois sacré, ont pour vocation principale, la vente des produits à large consommation à des prix abordables.

À cet effet, la direction du commerce à Annaba, enchaîne les réunions avec les producteurs, les importateurs et les grossistes, ainsi que les commerçants, afin d’assurer aux consommateurs les produits de première nécessité et à des prix raisonnables, afin de soutenir le pouvoir d’achat durant le mois sacré. Par ailleurs, la direction du commerce a tout mis en place pour veiller à la disponibilité des produits susceptibles de faire l’objet de pénurie aux fins d’une spéculation criminelle.

Rappelons que le mois sacré est le moment opportun des mercantilistes qui, soulignons-le, ont d’ores et déjà commencé à se frotter les mains pour s’en mettre plein les poches. C’est pourquoi, le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a, lors de cette réunion organisée la semaine écoulée, mis l’accent sur l’impérative disponibilité des produits de base, dont l’huile de table, le lait et la semoule entre autres et la lutte contre la spéculation.

Dans ce contexte, Djellaoui a décidé d’anticiper les agissements malveillants des commerçants mercantilistes, et a décidé d’installer une commission de contrôle. L’organe a pour tâche de superviser, de surveiller et de contrôler la distribution des produits alimentaires dans les marchés d’Annaba. Soulignons que ladite commission a d’ores et déjà entamé sa mission en étroite coordination avec la direction du commerce, les services agricoles et de l’industrie, ainsi que la sûreté de wilaya d’Annaba. Dans ce sens, les directions citées-ci-dessus ont mis en place un programme consistant en la mobilisation de leurs différentes brigades durant tout le mois sacré.