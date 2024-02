Abdelkader Djellaoui, wali d'Annaba a présidé une réunion regroupant tous les responsables des secteurs et des entreprises concernés par la réalisation de projets structurants, dont entre autres, Cosider, TP et demi-tram, ainsi que des représentants de l'entreprise de réalisation Chec.

Lors de cette réunion élargie, le wali d'Annaba a annoncé la création d'un centre de commandement pour assurer le suivi du projet d'expansion du port d'Annaba (quai minéralier).

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des préparatifs du démarrage des travaux du projet d'un quai minéralier ferroviaire destiné à l'acheminement du phosphate, dans le cadre du projet reliant le port d'Annaba à la voie ferrée (Bilad El Hadba - Tébessa).

Ce projet est une partie intégrante du projet de phosphate intégré de la wilaya d'Annaba.

Ce projet d'expansion revêt une importance stratégique dans le cadre du projet de phosphate intégré qui couvre quatre wilayas de l'est du pays: Tébessa, Souk Ahras, Skikda et Annaba. Son objectif principal est de diversifier et de promouvoir les exportations nationales hors hydrocarbures. D'une longueur de 1 600 mètres et une profondeur de 16 mètres, le quai minéralier ferroviaire couvrira une superficie de

82 hectares sur terre et permettra d'accueillir des navires transportant du phosphate, ainsi que des navires de gros tonnage.

Retenue pour être réalisée dans le côté est du port, pour un délai de réalisation de 24 mois, les travaux du projet seront confiés à des entreprises spécialisées dans les travaux maritimes et portuaires, et seront supervisés par l'Agence nationale d'études et de réalisation des ports.

Conscients de l'importance de ce projet structurant, les autorités locales de la wilaya d'Annaba mènent une course contre la montre afin d'être au rendez-vous, avant l'entrée en exploitation du mégaprojet de phosphate intégré, à l'est du pays, prévue pour 2025.

Après le lancement officiel des travaux de réalisation de la liaison ferroviaire entre la ville portuaire et les sites, dont les travaux sont en cours, c'est au tour de la préparation de l'infrastructure portuaire d'Annaba pour recevoir les marchandises en provenance des différentes unités de production et de traitement.

En d'autres termes, il s'agit de l'entrée en phase 2 de la réalisation de ce mégaprojet de phosphate, dont l'infrastructure portuaire d'Annaba est d'une importance cruciale dans le développement de la mine de phosphate de Tébessa, puisqu'il s'agit du portail pour l'exportation à la fois de la matière première et du produit fini. Ainsi, une fois opérationnelle, le quai minéralier contribuera à renforcer l'activité d'exportation du port d'Annaba, qui occupe actuellement une place prépondérante dans le secteur des exportations hors hydrocarbures en Algérie.

Rappelons qu'au cours de l'année dernière, le port d'Annaba a enregistré un volume total d'exportations dépassant les 4 millions de tonnes, couvrant diverses marchandises telles que les produits sidérurgiques, les engrais phosphatés, le clinker et les produits agricoles et halieutiques. Pour rappel, le Conseil des ministres tenu en janvier dernier a été sanctionné par la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a, rappelons-le, encore donné son aval pour la réalisation d'un nouveau terminal minéralier au port d'Annaba, avec un feu vert pour l'attribution du marché de réalisation dans le cadre du gré à gré.