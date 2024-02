Se mettre au diapason des mutations de l'écosystème mondial passe inévitablement par les nouveaux moyens de technologie, la numérisation en l'occurrence. À cet effet, les services fiscaux de la wilaya d'Annaba parachèvent progressivement le processus de leur numérisation qui connaît un état d'avancement accéléré, avec le suivi régulier du ministre des Finances.

L'objectif est de généraliser le système de déclaration fiscale et du paiement des impôts en ligne pour l'ensemble des centres d'impôts de proximité. En effet, après le centre des impôts (CDI) de la wilaya, c'est le centre de proximité des impôts (CPI) d'El-Bouni, qualifié de pilote, qui vient de lancer le système ‘'Jibayatic''. Il s'agit d'une plateforme numérique, dont l'objectif vise à moderniser l'administration fiscale, à travers ce système de télé-déclaration et de télépaiement des impôts et des taxes.

Lancé ce dimanche, ce portail électronique va désormais à faciliter la gestion des affaires de l'administration et des administrés. Un enjeu majeur pour le développement pluridisciplinaire et pluridimensionnel. Au-delà, c'est surtout la réduction du temps du traitement des opérations de fiscalités et l'élimination des documents en papier. Le lancement de cette plateforme numérique a été chapeauté par Mme Bouabbeche Hayet, sous- directrice de la gouvernance et de la sécurité des systèmes d'information de la direction générale des impôts, (DGI), en présence du chef de la daïra, du P/APC d'El-Bouni, des cadres du secteur et bon nombre de clients. Ainsi, les procédures et les services en ligne intégrant la déclaration et le paiement des impôts à distance via le système ‘'Jibaya'tic'', vont faciliter les opérations de recoupements des données, qui seront effectuées, au lieu des agents du fisc, par l'outil numérique qui, lui, pourra déceler d'éventuels anomalies, nécessitant le recours à la vérification de la comptabilité. En somme, cette dématérialisation des déclarations fiscales et la numérisation de l'administration des impôts représentent un réel progrès dans la modernisation de l'administration.

Par ailleurs, et selon des experts, ce nouvel l'écosystème, qu'est la numérisation, a besoin, nécessairement d'une synergie avec d'autres acteurs. C'est-à-dire prévoir des interfaces avec les différentes institutions, afin de pouvoir accéder au fichier des comptes bancaires, à celui des importations au niveau desDouanes, ainsi qu'aux Domaines pour les biens immobiliers entre autres. Pour le moment l'heure est à la numérisation qui se déroule en ‘'non- stop'' dans le secteur de la fiscalité à Annaba.

La plateforme 'Jibayatic' est un outil qui se veut être un espace moderne de prestation de services dédiés aux différents utilisateurs, en leur facilitant toutes les opérations de déclarations.

L'intérêt pour ce portail numérique s'inscrit dans les efforts de la DGI visant à placer les contribuables et les citoyens au centre des préoccupations, et à proposer des informations et des services adaptés aux préoccupations des utilisateurs.