La défaite du MC Oran à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie a, contre toute attente, servi d'élément déclencheur ayant permis de surmonter la situation qui marque le MC Oran et surpasser les petites querelles n'ayant pas lieu d'exister, celles-ci ayant opposé en sourdine les deux membres principaux de la direction technique en l'occurrence Youcef Bouzidi et son lieutenant Abdellatif Bouazza. Les deux hommes ont vite fait de réagir positivement et de faire valoir les intérêts du club, mettant de côté leurs clivages réaffirmant par-là même leur détermination quant à aller de l'avant en rangs soudés. Tel est le consensus pris par les deux responsables de la barre technique suite à une rencontre qu'ils ont tenue avec un membre de la direction du club dans le Village méditerranéen et sur initiative de ce dernier.

Cette rencontre tombe à point nommé, son instigateur a pris en compte la situation, plus ou moins chaotique du club et le spectre de la chute aux abysses le pourchassant, la relégation.

Les différends, ayant quelque peu séparé les deux techniciens, ont été rapidement aplanis par les trois hommes en réunion, Bouzidi et son adjoint Bouazza, ainsi que le membre de la direction du club dont l'identité n'a pas été révélée. Ce dernier a, à même, fait état de la volonté de la direction de maintenir en place les deux techniciens.

Tout est rentré dans l'ordre

Dans cette rencontre de circonstance, les trois hommes ont été communs en prenant en compte la nécessité de se serrer les coudes, se concentrer sur les intérêts du club pour l'éloigner de la zone rouge le marquant ces jours-ci. Ceci dit, le membre de la direction du club, et de surcroît influent, a pris tout le temps nécessaire pour réaffirmer aux deux hommes en question que «le MC Oran ne compte aucunement primer un des techniciens aux dépens de l'autre», leur signifiant également que «le club ne sacrifiera aucun des deux techniciens». «La situation actuelle ne permet d'ailleurs aucunement d'opérer un quelconque remaniement ni encore moins un quelconque changement en plus du fait que le club s'attache son personnel.» Autrement dit, la nouvelle direction du MC Oran compte asseoir, vaille que vaille, la politique portant dans ses dimensions la stabilité de ses employés et la sérénité dans ses rangs.

La situation a failli dégénérer

Il en est également de même pour les deux hommes qui ont réaffirmé leur volonté d'aller de l'avant en mettant de côté le moindre fait pouvant alimenter une quelconque animosité. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Abdellatif Bouazza a vite fait de retrouver sa verve en se pointant aux entraînements, tout jovial. Tels sont donc les contours d'une situation qui a failli dégénérer n'était-ce l'intervention hâtive de ce responsable qui a désamorcé, à temps, le clash qui a, quelque peu opposé les deux hommes en charge de la barre technique du club phare de l'Ouest, le MC Oran. Cette situation a même failli prendre de l'ampleur après la dernière défaite des Hamraoua face à la JS Kabylie. La tension, qui a failli monter de plus d'un cran, remonte en fait à plusieurs semaines. Dans le fond, l'entraîneur adjoint entreprend des initiatives d'ordre technique et même psychologique, qui étaient, selon des sources proches du club, vues en tant qu'interférences dans les missions de l'entraîneur principal avant que ce dernier ne réagisse, ajoutent les mêmes sources, en isolant son bras droit allant jusqu'à l'occulter dans ses choix tactiques à opérer. Les mêmes sources font état de traitement particulier accordé par Bouzidi au technicien Kinane et au préparateur des gardiens Assimi sans pour autant juger utile de consulter Abdellatif Bouazza.