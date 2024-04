Beaucoup d’actionnaires cèdent leurs actions

La JSK a vécu une journée à rebondissement, hier, date de l’Assemblée générale tant attendue. L’attente était insupportable pour les supporters qui guettaient, dès la matinée, la moindre information sur les décisions prises au fil de la journée. Il faut dire que les rumeurs la disputaient largement à l’information confirmée. Jusqu’à une heure tardive de la journée, aucune information intéressante n’a été confirmée par un éventuel communiqué retraçant le procès-verbal de la réunion qui s’était déroulée au siège national de la société AT Mobilis.

La société nationale de téléphonie mobile a jeté son dévolu sur l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Ce nom était cité depuis avant-hier, comme successeur de Achour Cheloul à la tête du conseil d’administration du club kabyle. Ould Ali sera associé à Hakim Medane, ancien manager de la sélection nationale.

Ce dernier devrait s’occuper de la direction générale de la JSK et avoir carte blanche pour effectuer les recrutements en vue de préparer la prochaine saison.

El Hadi Ould Ali, n’arrivera pas seul aux commandes de la JSK. Il sera donc aidé dans ses tâches par Hakim Medane et Hakim Madjen qui est également parmi ceux évoqués avec insistance pour l’accompagner dans sa mission de mener la JSK vers les compétitions internationales dans les prochaines saisons. Ce dernier, doit-on le rappeler, est le fils de Lakhdar Madjen qui avait, à un moment donné, pris la direction du club kabyle sans y rester longtemps.

Mais en fait, seule l’information sur les points relatifs aux actionnaires et au bilan ont été confirmés. Plusieurs membres de la SSPA-JSK ont donc décidé de céder leurs actions au profit du sponsor majoritaire AT Mobilis qui devra donc accaparer la majorité absolue du capital du club.

Hier dans l’après-midi, les noms de Yazid Yarichene, Ali Bouzidi, Rachid Azwaw, Ziet et même Achour Cheloul figuraient parmi les actionnaires qui ont cédé leurs actions de leur propre gré, dans l’intérêt du club, affirmaient-ils.

L’autre point discuté dans cette fameuse AG est relatif au bilan qui tarde à être validé pour de nombreuses raisons. La réunion d’hier devait donc trouver une issue pour ce problème qui a longtemps duré dans la maison JSK.

L’année 2022 figure d’ailleurs parmi les obstacles se dressant devant toutes les tentatives de régler une bonne fois pour toutes ce litige. Pourtant, durant cette saison, Achour Cheloul a, à maintes reprises, promis de lever cet écueil mais en vain.

Il ne parviendra pas à dépasser cet obstacle qui a traversé plusieurs directions.

Enfin, notons que jusqu’à une heure tardive de l’après-midi, les supporters attendaient toujours l’issue de la réunion d’hier. Soucieux de l’avenir de leur équipe, ces derniers guettaient la moindre information et passaient au crible tous les noms que la rumeur distille depuis plusieurs jours.

Il faut dire aussi qu’ils ont traversé une saison difficile avec des résultats décevants de leur équipe qui a échappé belle à une relégation assurée par deux fois. C’est pourquoi, le sponsor majoritaire se doit de satisfaire cette attente par des décisions fortes en plaçant des hommes capables d’impulser un souffle nouveau au club le plus titré d’Algérie.

Des hommes qui pourront rendre à la JSK son prestige et son aura de grosse cylindrée qui a, durant plusieurs décennies, régné sur les terrains du continent africain.

Une domination longtemps défendue avant que le club ne sombre dans une profonde léthargie.